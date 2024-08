Chiara Ferragni, tutto cambiato: l’incredibile novità dopo l’addio a Fedez

Chiara Ferragni ha radicalmente cambiato stile di vita dopo la fine del matrimonio con Fedez: spuntano le foto che lo dimostrano.

Fino a un anno fa Chiara Ferragni conduceva una vita assolutamente esclusiva. Quando si muoveva, con un’enorme corte di amici, parenti e collaboratori al seguito, faceva sempre in modo da non mescolarsi ai comuni mortali.

Sono diventate celebri ad esempio le fotografie agli Uffizi, dove Chiara entrò praticamente da sola con i suoi bambini, e sono diventati famosi anche episodi meno eclatanti ma comunque significativi, come quello della gelateria da cui vennero fatti “evacuare” i normali clienti per permettere a Chiara di prendere il gelato.

A quanto pare però dopo lo scandalo Pandoro quello stile di vita è del tutto insostenibile: le entrate delle aziende di Chiara Ferragni sono crollate ai minimi storici e non ci sono attualmente segni di ripresa; i contratti che Chiara aveva sottoscritto con aziende importantissime sono stati cancellati o non sono stati rinnovati; ogni volta che la Ferragni prova a recensire una struttura, quell’hotel o quel ristorante viene subissato da commenti negativi.

Quali sono le conseguenze dirette di questa situazione? Chiara Ferragni è tornata ad essere una comune mortale. Lo hanno dimostrato delle fotografie recentissime ma anche i commenti al veleno di Alessandro Rosica, l’investigatore social.

Chiara Ferragni: “Finita la pacchia, ora solo low cost”

Pochi giorni fa Chiara aveva annunciato che era pronta a fare le valigie per la Grecia, dove avrebbe portato i bambini insieme al resto della famiglia. Fino a lì tutto bene, ma poi gli utenti hanno scoperto come l’ex regina delle influencer era stata costretta a raggiungere la sua destinazione.

Chiara era in fila per un volo low cost insieme a molti altri passeggeri e con in braccio la piccola Vittoria. Il commento al vetriolo di Alessandro Radica non è tardato ad arrivare. “Finita la pacchia. Ormai solo low cost insieme a tutta la sua famiglia. Pronti per i prossimi adv e supplied, sennò non escono di casa” ha scritto l’investigatore social, che ha proseguito con un confronto poco lusinghiero con Fedez.

“Almeno Federico paga anche per gli altri e non manda cento mail al giorno per mangiare gratis!” ha scritto Rosica sulle sue IG stories. Il riferimento è alla nuova abitudine del clan Ferragni, che sta disperatamente cercando di instaurare nuove collaborazioni con hotel, ristoranti e locali allo scopo di “scroccare” cene e trattamenti VIP in cambio di pubblicità sui social. A quanto pare però la strategia non sta funzionando e stanno solo facendo una pessima figura. “Più hanno i soldi più sono tirchi” ha concluso Rosica.