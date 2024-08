Chi è la nuova tronista di Uomini e donne? Arriva l’indiscrezione bomba

Segnalazione bomba su una delle nuove protagoniste del programma di Canale 5, Maria De Filippi pare che abbia scelto lei.

Manca pochissimo alla ripresa delle registrazioni di Uomini e Donne e già si sa chi sarà la nuova tronista del daiting show, pare che Maria De Filippi abbia deciso e non tornerà sui suoi passi. Questa persona sarebbe stata vista anche negli studi televisivi, sarà lei il nuovo volto del programma.

Sui prossimi tronisti si sono susseguite moltissime indiscrezioni, tra volti già noti al programma e chi viene da altri format, sono comparsi diversi nomi. Quello di questa persona, però, sembra essere quasi certo: di chi si tratta e chi vedremo seduta sulla tanto ambita poltrona rossa.

Chi sarà la nuova tronista di Uomini e Donne? Maria De Filippi ha deciso

Pare proprio che i prossimi tronisti del programma di Maria De Filippi siano già stati confermati, ebbene la conduttrice avrebbe scelto come protagonista femminile una particolare persona che avrebbe avuto un legame con uno degli ex corteggiatori del dating show.

A rivelare l’indiscrezione bomba su Uomini e Donne è stata Deianira Marzano, l’esperta di gossip ha pubblicato un messaggio ricevuto da un utente che le ha detto come la prossima tronista sarebbe l’ex fidanzata di un ex corteggiatore del programma. Questa persona avrebbe fatto il colloquio a metà luglio e la notizia – a detta dell’utente – sarebbe certa. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che al momento non trovano alcuna conferma.

Tra l’altro nel messaggio si legge un particolare indizio ma non il nome di questa persona, per cui bisognerà capire di chi si tratta. Uno degli ex corteggiatori che si è più fatto riconoscere nell’edizione precedente di Uomini e Donne è stato Mario Cusitore e in tanti si stanno chiedendo se è stata la ragazza di cui lo speaker radiofonico ha parlato e che tanto lo avrebbe fatto soffrire.

Ma di ex corteggiatori nel programma ce ne sono stati parecchi, motivo per cui al momento è davvero difficile comprendere di chi si tratta. Intanto sembrerebbe che rivedremo molti dei volti della precedente edizione, tra cui probabilmente proprio Cusitore e la stessa Ida Platano. Chiaramente anche queste sono indiscrezioni che non hanno alcuna ufficialità, per avere qualche informazione in più bisognerà attendere le anticipazioni che usciranno solo dopo l’inizio delle registrazioni del programma, che dovrebbe essere a fine agosto.