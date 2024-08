Cani e gatti, anche il loro carattere dipende dalle stelle: caratteristiche segno per segno

In questo articolo parliamo di cani e gatti. Forse non lo sai ma anche il loro carattere ha a che fare con le stelle. Scopriamolo segno per segno.

L’astrologia è quella disciplina che studia il carattere delle persone e la fortuna che avranno in base all’allineamento di determinati pianeti.

È un qualcosa che da sempre suscita la curiosità dell’uomo, e anche coloro che non vi prestano attenzione, a volte, ne sono incuriositi e magari spulciano qualche riga dell’oroscopo, per sapere come andranno le cose. Forse non lo sapevi, ma è possibile dare un’occhiata anche all’oroscopo dei nostri amati animali, cani e gatti.

Lo specialista Santévet, come riporta Grazia, ha stilato delle caratteristiche dei suddetti pet (animali domestici, ndr), a seconda del loro segno zodiacale. Si potrebbe dunque scoprire qualcosa in più sul loro modo di essere e magari imparare a conoscerli sempre meglio.

Oroscopo cani e gatti: scopri il segno dei tuoi animali e le loro caratteristiche peculiari

Il cane Ariete, è un tipo di cane che ha una grande energia, e che sa affrontare le sfide. Dà grande affetto ai padroni, ma è anche molto testardo. Il gatto di questo segno, invece, è affettuoso e anche misterioso.

Il cane del segno del Toro, è molto fedele e adora le coccole, mentre il gatto Toro è calmo e dolce. Il cane Gemelli è vivace, adora giocare, ed è intelligente. Allo stesso modo, il gatto Gemelli ama esplorare ed è molto socievole. Il cane del Cancro ha una spiccata sensibilità, ama molto il padrone, così come anche il gatto Cancro, che è davvero tanto dolce.

Il cane Leone, invece, è molto fedele e il gatto dello stesso segno è molto fiero e maestoso. Il cane della Vergine è molto premuroso nei confronti del padrone, e lo stesso il gatto, che è per giunta anche paziente. Il cane Bilancia è molto armonioso, aperto all’essere socievole, molto tranquillo e anche il gatto ha queste caratteristiche, con in più la capacità di adattarsi alle varie situazioni.

Il cane Scorpione è un cane fedele e coraggioso, leale verso il padrone, così come anche il gatto. Sono intensi come animali, e anche gelosi. I cani e i gatti Sagittario sono avventurosi, positivi, giocherelloni. Sono affettuosi e divertenti. Il cane del Capricorno è leale e si può contare su di lui, mentre il gatto è dolce e timido. Cani e gatti Acquario adorano giocare, sono affettuosi, indipendenti. E infine, il cane e il gatto Pesci mostrano grande sensibilità, sono intuitivi e fedeli.