Capire cosa provano è impossibile: sono i segni zodiacali più bravi a mascherare le emozioni

Ci sono persone che non amano far trasparire le proprie emozioni: è una caratteristica tipica di alcuni segni zodiacali.

Oggi viviamo in un mondo in cui si tende a far sapere a tutti che cosa si prova e possibilmente nella maniera più plateale e appariscente. Alcune persone però non si troveranno mai a proprio agio con una simile gestione della propria intimità.

Come in molti altri casi, questo tratto della personalità è pesantemente influenzato dal segno zodiacale: alcuni di essi sono troppo discreti o troppo calcolatori per permettersi il lusso di mostrare senza filtri quello che provano davvero. Vivono una vita semplice e felice? Non sempre, ma nella maggior parte dei casi si tratta di una scelta consapevole.

I segni più bravi a mascherare le emozioni

SCORPIONE – I nati sotto il segno dello Scorpione hanno diversi motivi per nascondere agli altri quello che provano. In primo luogo sono estremamente discreti, quindi davvero detestano coloro che mettono in piazza ogni dettaglio della propria vita. In secondo luogo sono grandi strateghi, quindi rivelare il meno possibile di sé significa rivelare anche pochissimo della propria strategia, moltiplicando le possibilità di riuscire a raggiungere i propri obiettivi. Gli Scorpione sono bravissimi a mascherare la frustrazione e spesso anche a minimizzare l’affetto che provano nei confronti di qualcuno. Se sono arrabbiati però, lo si capirà subito!

VERGINE – I nati di questo segno hanno bisogno di controllare tutto il mondo intorno a sé, persone comprese. Fanno letteralmente di tutto per far andare le cose come vogliono e possibilmente manipolare gli altriin maniera da ottenere esattamente quello che hanno stabilito. Come tutti sanno, le emozioni sono imprevedibili, e spesso scombinano anche i piani meglio congegnati. Proprio per questo motivo la Vergine si abitua a sopprimere le emozioni allo scopo di non mostrare alcuna debolezza e non farsi stupidamente distrarre da quello che provano.

CAPRICORNO – I Capricorno non si impegnano a nascondere volontariamente le proprie emozioni, semplicemente spesso non sanno come mostrare quello che provano. Il motivo è che si tratta di un segno estremamente pratico, molto più a proprio agio con l’organizzazione concreta di attività, cose e persone, che con l’espressione dei sentimenti. Si potrebbe dire, in pratica, che i nati di questo segno non posseggono una vera educazione sentimentale e spesso preferiscono ignorare quello che provano perché risulta più comodo e mette al riparo dalle conseguenze peggiori. Adottando questo approccio alla vita, però, purtroppo spesso i Capricorno si condannano all’infelicità, senza nemmeno rendersene conto.