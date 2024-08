Agosto rappresenta un nuovo inizio: i segni che hanno cominciato con il piede giusto il mese più caldo

Per alcuni segni Agosto sarà l’inizio di un periodo di grandi rivoluzioni positive: per quali segni le cose cambieranno in meglio?

Se per il calendario l’anno comincia a Gennaio, per i nati di alcuni segni sarà Agosto il vero inizio di un periodo nuovo, rivoluzionario rispetto a quello che hanno appena trascorso.

Alcuni riusciranno finalmente a ricaricare le forze che stavano andando esaurendosi, altri capiranno che è il momento di uscire da una situazione che non li valorizza come meriterebbero e, infine, altri ancora ritroveranno un profondo equilibrio interiore ed esteriore che permetterà loro di cominciare davvero una vita nuova.

I segni che ad Agosto vivranno un nuovo inizio

GEMELLI – I nati sotto il segno dei Gemelli si godranno un Agosto che si rivelerà come il loro mese ideale. Innanzitutto faranno nuove e interessanti conoscenze, grazie alle quali potranno ampliare l’orizzonte delle loro amicizie. Avranno finalmente tempo da dedicare a se stessi, rilassandosi e lasciandosi finalmente alle spalle un periodo piuttosto difficile, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Questo Agosto permetterà davvero di ricaricare le forze grazie alle quali i Gemelli potranno cambiare profondamente la propria vita nella seconda parte dell’anno.

LEONE – La prima parte dell’anno è stata molto frustrante per i Leone, che per mesi non si sono sentiti valorizzati nelle loro migliori qualità. Al contrario, i Leone hanno avuto l’impressione che venissero sprecati i loro talenti e che qualcosa o qualcuno ostacolasse il loro successo. Ai Leone non piace perdere né tantomeno piace non potersi esprimere liberamente. Agosto permetterà loro di staccare la spina allontanandosi da una situazione così negativa. Avranno quindi il tempo e il modo di schiarire le idee e riuscire a mettere insieme le energie per cambiare tutto (magari anche il lavoro) a partire da Settembre.

BILANCIA – I nati sotto questo segno sentono, per tutta la vita, il bisogno di portare armonia tra coloro che frequentano e nei luoghi in cui passano la maggior parte del tempo. Si può solo intuire quindi quanto abbiano sofferto negli ultimi mesi, quando si sono trovati a vivere situazioni difficili dal punto di vista emotivo, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con se stessi. Agosto sarà un periodo di grandi riflessioni e di ricerca interiore, al termine del quale i Bilancia potranno cominciare a costruire una vita nuova e più serena: la serenità interiore si rifletterà infatti anche sui rapporti con le altre persone, soprattutto dal punto di vista amicale e lavorativo.