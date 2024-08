Regali e donazioni: chiarita la soglia da non superare per non pagare tasse

Oltre quale soglia si devono pagare le tasse per un regalo o per delle donazioni? Ecco finalmente la risposta.

Spesso capita che un parente abbia intenzione di fare una donazione ad una persona a lui cara senza però che si vada a valutare un altro aspetto, quello delle tasse che si potrebbero pagare sulla cifra in questione. In questo caso, qual è la somma che si deve versare?

Prima di rispondere a questa domanda è bene sapere che nei casi in cui la donazione venga tassata, l’imposta deve essere pagata dal beneficiario e non da colui che va a donare. Infatti è quest’ultimo ad essere costretto a riportare il tutto all’interno della dichiarazione dei redditi e quindi, per quanto riguarda il donante, sappiamo che quest’ultimo non corre nessun rischio sotto un profilo fiscale.

In quali casi si parla di donazioni imponibili

Quando si parla di donazioni di piccolo valore, ossia di quelle cifre che non vanno ad impoverire il donante in base alle sue condizioni economiche, non è necessario nessun atto notarile e quindi non si dovrà pagare nessuna imposta di registro sulla donazione.

Queste prendono anche il nome di donazioni informali in quanto possono essere fatte semplicemente tramite la consegna di denaro o tramite bonifico e si tratta di donazioni che non prevedono l’applicazione di nessuna tassa.

Con la circolare numero 3/2/2018, l’Agenzia delle entrate ha voluto chiarire che le donazioni di modico valore non vengono tassate e quindi non devono essere aggiunte nella dichiarazione.

Quelle che però invece prevedono il pagamento di tasse sono le donazioni di non modico valore a cui viene poi applicata una tassazione pari:

al 4% se si supera un milione di euro e se viene fatto in favore del coniuge, genitori, figli, nonni e nipoti e di ogni altro ascendente in linea retta;

al 6%, se si superano i 100.000 euro e se viene fatta in favore della sorella o del fratello;

al 6% senza franchigia per tutti i parenti che rientrano fino al quarto grado di parentela;

all’8% in tutte le altre eventualità.

Inoltre sono prive di tassazione anche le donazioni che vengono fatte per:

spese di educazione;

spese di mantenimento;

spese per curare una malattia;

spese per nozze o abbigliamento.

Quindi, se la donazione viene fatta per il pagamento di premi oppure per uno scopo specifico come acquistare una casa o un’auto, non c’è bisogno dell’atto notarile e quindi non vi è nessuna tassazione da applicare.