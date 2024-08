Mara Venier torna a sorridere con lui dopo la grande paura: la foto non lascia dubbi

Mara Venier è tornata a sorridere proprio con lui, la conduttrice ha condiviso la foto con l’amico speciale dopo il terrore vissuto.

Mara Venier ha finalmente ritrovato il sorriso, la bella conduttrice ha vissuto un grande spavento, un periodo davvero buio e ora sembra che il peggio sia passato. Al suo fianco si è sentita di nuovo serena e la foto ha praticamente spiegato tutto, non la vedevamo così raggiante da tantissimo tempo.

In attesa di riprendere i lavori per Domenica IN, zia Mara ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo lo spavento terribile avuto. Ha rincontrato lui ed è tornata a sorridere, quasi come se fosse una “medicina” per lei. Lo scatto ha spiazzato i suoi fan perché è stato davvero inaspettato.

Mara Venier al fianco dell’amico speciale sorride di nuovo

È ormai noto come Mara Venier non abbia vissuto un periodo sereno, la conduttrice ha dovuto affrontare un problema all’occhio che l’ha costretta a recarsi in ospedale. Lei stessa aveva condiviso un’immagine con una benda particolare sul volto, che ha lasciato pensare a qualcosa di grave. Dopo quella pubblicazione era sparita preoccupando non poco i fan. Era rimasta in silenzio praticamente per due settimane finché non è ricomparsa condividendo una foto con l’amico speciale.

Come si vede dall’immagine si tratta dell’amico Ferzan Opzetek, la conduttrice è molto legata al regista e ha partecipato alle riprese del suo ultimo film. Sembrerebbe che abbia ritrovato il sorriso e sia anche tornata a lavorare, lo scatto, infatti, ha sorpreso i tanti fan che aspettavano da tempo di conoscere quali fossero le condizioni di Mara Venier.

Adesso che tutti l’hanno vista tornare a sorridere sui social hanno tirato un sospiro di sollievo. Pare che Mara Venier non solo stia benissimo, ma è pronta a tornare subito in campo. La conduttrice presto sarà impegnata nuovamente con Domenica IN, questa ha detto che sarà l’ultima edizione che condurrà anche se non ha alcuna intenzione di “andare in pensione”. Probabile, dunque, che continuerà a fare televisione, ma con qualcosa di meno impegnativo.

Al momento sono tutti curiosi di vedere la sua presenza nel film di Opzetek, era da tantissimo tempo che non vedevamo zia Mara nelle vesti di attrice e siamo sicuri che anche in questo ruolo riuscirà a sorprendere chi la segue da tempo.