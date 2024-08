Proprio così: questi esercizi ‘sciolgono’ il grasso della pancia. Consiglio d’oro del personal trainer

Alcuni esercizi fisici possono contribuire alla perdita di tessuto adiposo intorno alla pancia. Ecco i consigli del personal trainer.

L’eccesso di grasso concentrato sulla parte addominale del corpo, può rappresentare un serio rischio per la salute del nostro organismo. L’accumulo di grasso viscerale, infatti, può circondare gli organi in profondità nella cavità addominale, aumentando il rischio di malattie croniche e di patologie cardiache.

Per ridurre la circonferenza addominale è necessario riprogrammare la propria routine alimentare e di movimento. Innanzitutto, è necessario bruciare più calorie di quelle assunte. Il deficit calorico è in grado di spingere il corpo ad utilizzare le riserve di grasso come fonte di energia.

Questo meccanismo comporta una riduzione complessiva dei livelli di grasso in tutto il corpo. L’alimentazione corretta deve essere accompagnata da un’attività fisica di tipo aerobico e da esercizi mirati alla perdita di grasso addominale. I consigli d’oro del personal trainer, in questo caso, sono la guida migliore nel viaggio verso una gestione più corretta della propria salute.

I consigli del personal trainer per perdere grasso addominale

In vista dell’estate e della prova costume, molte persone ricorrono a diete drastiche e digiuni per perdere velocemente grasso addominale. Niente di più errato, poiché un tipo di alimentazione scorretta potrebbe comportare un blocco metabolico e una complessiva difficoltà nel perdere peso. Un’alimentazione bilanciata, che guarda verso un deficit calorico sano ma efficiente, è il primo passo verso una perdita di peso salute e priva di rischi per la salute.

Oltre all’alimentazione, alcuni esercizi fisici mirati possono aiutare a perdere il grasso addominale più velocemente. In questo caso, i consigli del personal trainer possono rivelarsi molto utili nella gestione corretta della propria routine di movimento fisico. Uno degli esercizi più indicati è la corsa stazionaria, che permette di bruciare molte calorie in minor tempo. Anche i celebri jumping jacks, inseriti in quasi tutte le routine di allenamento o riscaldamento fisico, sono molto indicati per stimolare la perdita di grasso addominale.

Segue anche il crunch e l’elevazione pelvica, movimenti specifici che aiutano a contrarre gli addominali e a mettere in moto il processo di dimagrimento addominale. Tutti gli esercizi che riguardano la zona addominale sono particolarmente indicati per questo scopo ma, tra tutti, gli addominali in stile bicicletta richiedono uno sforzo maggiore e se ripetuti più volte alla settimana, possono fare la differenza.