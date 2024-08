Martina e Raul insieme a Mykonos? Spunta l’indiscrezione bomba

Martina e Raul sono a Mykonos insieme dopo la fine di Temptation Island? L’indiscrezione bomba spunta sui social: ecco come stanno le cose.

Tra i protagonisti dell’ultima edizione del reality show dei sentimenti di Canale 5 ci sono stati senza dubbio Martina De Iannon e Raul Dumitras, i quali al termine del loro percorso nel resort hanno deciso di lasciarsi e uscire ognuno per conto proprio.

A chiamare il programma è stata Martina, la quale riteneva che il fidanzato fosse troppo geloso e possessivo, tanto da non vivere a pieno la sua vita da ventiseienne. Alla fine del suo percorso, la ragazza ha deciso di continuare a frequentare il single Carlo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, e lasciarsi alle spalle la storia con Raul. Le cose però potrebbero essere cambiate, visto che una segnalazione ha rivelato che Martina e Raul starebbero insieme a Mykonos.

Martina e Raul di nuovo insieme dopo Temptation Island? L’indiscrezione

Stando a quanto riferito da Martina De Iannon, pare che tra lei e Carlo non sarebbe successo niente alla fine della trasmissione, anche se sono stati avvistati insieme a una festa. La ragazza, in una diretta social, aveva raccontato che stavano capendo se poteva nascere qualcosa in più tra loro al di là di una semplice conoscenza.

Nel frattempo, Raul era stato avvistato insieme a Nicole, l’ex tentatrice con la quale ha condiviso anche il video di un bacio sui social. Le cose però potrebbero essersi ribaltate, almeno secondo quanto segnalato da Deianira Marzano che ha ricevuto un messaggio da parte di un utente anonimo che ha riportato degli aggiornamenti interessanti sulla coppia.

L’esperta di gossip ha dato voce al messaggio di questa persone che ha scritto: “Conosco Martina e ti posso confermare che tutto ciò detto durante la diretta è vera. – si legge nel testo – Andrà a Mikonos, per questo ha litigato con Carlo. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”, ha poi aggiunto questa persona.

Questo messaggio confermerebbe non solo le voci secondo cui Martina e Carlo non si frequenterebbero più, ma che presto potrebbe raggiungere l’ex fidanzato sull’isola greca dove si sarebbe recato per festeggiare il suo compleanno con gli amici. Non resta che aspettare e capire come andrà a finire tra di loro e se davvero ci sarà un ritorno di fiamma.