Nessuno lo sa ma puoi risparmiare anche sui dentifrici: ecco quali possono essere detratti nel 730

Tutti noi acquistiamo il dentifricio ma è la prima volta che ci viene indicato come scaricarlo dal 730 o meglio quali. Scopriamoli insieme!

L’igiene della bocca ci viene insegnata da piccolissimi. Ci sono poi persone più attente di altre. Alcune utilizzano il filo interdentale, altre no. Oppure c’è chi usa sempre il collutorio. Ma una cosa ci accomuna. Ovvero l’utilizzo del dentifricio.

In commercio ci sono moltissimi marchi, gusti e azioni che compiono. Noi oggi, grazie ad una igienista, ti vogliamo indicare quelli che puoi scaricare dal 730. È un’ottima notizia non credi? Scorri le prossime righe e controlla se c’è anche quello che acquisti regolarmente tu.

Dentifricio: scaricalo dal 730

Uno dei prodotti per l’igiene dentale che viene comprato maggiormente è il dentifricio. Si spendono anche molti soldi perché con l’aumento della vita in generale anche lui non è stato esente dai rincari. Ma oggi, finalmente, arriva una bellissima notizia.

Si perché l’igienista dentale Karia Canafoglia, sul suo profilo social di Instagram ha indicato a tutti una piccola lista di dentifrici che possiamo detrarre dalle spese del 730. C’è anche un dettaglio che possiamo leggere per capire se ci sono altri prodotti detraibili.

Ovviamente devono essere acquistati in farmacia consegnando il nostro codice fiscale o tessera sanitaria. Ma andiamo con ordine. Mantenere una bocca sana quindi senza carie o gengiviti è assolutamente un qualcosa nel quale ci dobbiamo applicare.

In questo modo le infiammazioni e i problemi legati alla nostra bocca diminuiranno in modo importante. È anche giusto recarsi dal dentista in modo periodico e non saltare appuntamenti. La scelta del dentifricio poi non deve essere fatta casualmente perché ci può aiutare in modo decisivo con la salute della bocca.

Ma quali sono i dentifrici che ha indicato Katia Canafoglia su Instagram? Ecco una piccola lista:

Colluttorio Ialozon Blu con Olio Ozonizzato

Meridol – Colluttorio Trattamento Intensivo

Elmex Sensitive Professional – Sollievo dal Dolore

Elmex Gel Dentale

BioRepair Plus – Denti Sensibili

BioRepair Plus – Total Protection

BioRepair – Pro White

BioRepair – Parodontgel

Questi sono solamente una parte. È importante controllare sulla confezione che ci sia scritto che si tratta di un dispositivo medico. Ecco a cosa dobbiamo prestare attenzione in farmacia quando li compriamo, in questo modo potremo scaricarli dalle tasse del prossimo anno. Non male come informazioni non trovare anche voi?

Siamo certi che da adesso in poi ci farete attenzione e non comprerete il primo che vi capita nella farmacia ma ci sarà un occhio di riguardo, in questo modo sia il portafoglio che la vostra bocca vi ringrazieranno.