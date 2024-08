Usi il bicarbonato per lavare le verdure? Ti svelo 4 ragioni per cui dovresti smettere subito

Lavare gli ortaggi con il bicarbonato è una soluzione sempre più praticata in cucina. Ma siamo sicuri che sia proprio la più giusta?

Tra le varie soluzioni, l’uso del bicarbonato di sodio si è rivelato uno dei metodi più semplici ed efficaci per garantire che i prodotti ortofrutticoli siano puliti e privi di residui chimici. Ma quali sono i reali benefici e le modalità d’uso di questo metodo? In realtà, forse dovremmo smettere di praticare quest’usanza.

Il bicarbonato di sodio è una sostanza alcalina che, grazie alla sua composizione chimica, è in grado di neutralizzare molte delle impurità presenti sulla superficie delle verdure. Diversi studi hanno dimostrato che il bicarbonato può ridurre significativamente i residui di pesticidi, un problema sempre più pressante data l’intensiva agricoltura moderna.

Ovviamente, l’operazione non richiede troppa tecnica e troppo tempo, basta mettere ammollo la nostra verdura in una ciotola con del bicarbonato per circa quindici minuti. E poi asciugare ben bene. In tanti sono convinti, dunque, che questa pratica sia una delle migliori. Soprattutto se apprezziamo la detersione naturale. Questo tipo di accorgimenti, nei tempi che viviamo, stanno facendo sempre più proseliti. Eppure, come in ogni cosa, ci sono i pro e i contro. Andiamo a vedere le controindicazioni.

Perché non utilizzare il bicarbonato per lavare le verdure

Sebbene l’uso del bicarbonato di sodio sia un metodo efficace per pulire le verdure, è importante considerare che non può rimuovere completamente tutti i pesticidi o i batteri. Per una sicurezza alimentare ottimale, è consigliabile combinare questo metodo con altre buone pratiche, come scegliere prodotti biologici quando possibile e assicurarsi di maneggiare e conservare correttamente le verdure. Questo è il primo dei quattro motivi per cui non bisognerebbe fare affidamento cieco sul bicarbonato. Ma non solo.

Infatti, è sempre buona norma non eccedere con l’uso del bicarbonato, poiché un uso eccessivo potrebbe lasciare residui che alterano il gusto dei cibi. Uno sgradevole gusto alcalino sulla nostra verdura. Un risciacquo accurato è quindi fondamentale per garantire che le verdure siano pulite e pronte per il consumo. Un uso eccessivo potrebbe alterare la texture dei cibi.

Infine, l’ultima motivazione. Ci sono alcuni batteri sicuramente nocivi. Ma ve ne sono altri che possono non essere così malvagi: la superficie degli ortaggi è ricca di batteri potenzialmente utili al nostro microbiota intestinale. Quindi, andrebbero preservati.