Assicurazioni online: meglio evitare, adesso paghi molto di più

Non sempre le assicurazioni online risultano essere la soluzione migliore per chi decide di risparmiare. Ecco perché paghi di più.

Stipulare un’assicurazione online, rappresenta uno dei modi più comodi e veloci per avere una copertura assicurativa efficiente in poche ore. Che sia per un veicolo o per altri scopi, nel corso degli anni, le assicurazioni online hanno ottenuto sempre più visibilità e successo tra i consumatori.

Spesso le polizze online vengono presentate come soluzioni alternative per risparmiare sulle classiche cifre delle assicurazioni. Non solo, l’iter più snello e la possibilità massima di personalizzazione, hanno portato sempre più utenti ad optare per un’assicurazione online.

Molti utenti amano utilizzare i comparatori del web, i quali permettono di confrontare le varie polizze assicurative in maniera rapida e semplice, proponendo la compagnia con il prezzo più basso. Si tratta di un servizio commerciale che non prevede la stipula di polizze, ma aiuta l’utente a scegliere l’assicurazione migliore secondo le proprie esigenze e fasce di budget.

Assicurazioni online: adesso paghi molto di più

Assicurare un auto in Italia costa il 27% in più della media europea, con marcate differenze tra le stesse città italiane. A causa dell’aumento dei prezzi proposti dalle compagnie assicurative tradizionali, il numero delle polizze digitali sottoscritte è sempre in aumento, anche se molti italiani rimangono ancora fedeli alle compagnie assicurative locali. In particolare, i cittadini meno giovani, preferiscono ancora un contatto umano con un agente assicurativo che stipuli la polizza per loro.

Nonostante il web proponga agli utenti un tariffario estremamente vantaggioso, quest’ultimo nasconde spesso un servizio meno personalizzato, con il rischio di alcune voci scoperte. Le garanzie accessorie oltre l’Rc auto, infatti, sono sempre facoltative e personalizzabili a seconda delle esigenze del singolo cittadino. Le garanzie facoltative hanno un costo extra e la scelta deve essere portata avanti a seconda delle proprie necessità.

Spesso, però, l’utente non informato potrebbe ritrovarsi in situazioni in cui è costretto ad affrontare danni al proprio veicolo, con un’assicurazione online che non prevede la copertura sul problema. In questo caso, nonostante il risparmio iniziale dell’accensione della polizza, l’utente si ritrova a dover coprire di tasca propria le spese accessorie. In questi casi, è fondamentale stipulare una polizza assicurativa che copra tutti i possibili danni, soprattutto accidentali. È fondamentale controllare anche i massimali della compagnia scelta, in modo tale da non avere brutte sorprese dopo.