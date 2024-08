Resterai di sicuro molto sorpreso, ma questo alimento è da evitare quando fa caldo: il medico lo dice chiaramente

C’è un alimento che non dovresti assolutamente mangiare quando fa molto caldo. Ti sorprenderà sapere qual è visto che nel periodo estivo molti lo consumano.

Arriva l’estate e con essa la voglia di consumare alimenti freschi, che ci dissetino e ci diano una sensazione di freschezza. Molto importante, infatti è anche bere molto, così da idratarsi visto che in estate si suda molto. Ma che dire dei cibi da consumare? Ce ne sono alcuni che sono più consigliati di altri? Sicuramente!

Si può dire che quando le temperature salgono e il caldo estivo diventa opprimente, la scelta del cibo ha un impatto significativo sul nostro benessere. Infatti, secondo il medico Alasdair Scott, citato dal Mirror, esistono alcuni alimenti che è preferibile evitare durante i mesi caldi, poiché possono aumentare la sensazione di calore corporeo e contribuire al disagio fisico. Ce n’è uno in particolare che si consuma soprattutto d’estate ma che, invece, sarebbe meglio evitare. Vuoi sapere qual è? Continua a leggere!

Quale alimento evitare in estate

Uno degli alimenti sconsigliati dai medici durante il caldo è proprio il gelato. Anche se può sembrare una scelta ovvia per rinfrescarsi, il dottor Scott spiega che il gelato può effettivamente far sentire più caldi dopo averlo consumato. Questo perché il gelato è generalmente ricco di grassi, proteine e carboidrati, nutrienti che richiedono una notevole quantità di energia per essere digeriti. Durante il processo digestivo, il corpo deve lavorare di più per scomporre questi nutrienti, generando calore interno. Quindi il gelato offre una sensazione di raffreddamento istantaneo ma successivamente può far aumentare la temperatura corporea.

Stessa cosa quindi si può dire per gli alimenti ricchi di carboidrati complessi. Questi includono pane integrale, pasta e riso integrale. Anche se questi alimenti sono nutrienti e forniscono energia a lungo termine, la loro digestione è un processo laborioso per il corpo, che produce calore. Durante i mesi caldi, è preferibile consumare carboidrati semplici e facilmente digeribili che non aumentano la temperatura interna del corpo.

Infatti, il dottor Scott consiglia di optare per cibi ad alto contenuto di acqua. Frutta e verdura sono scelte ideali, poiché non solo sono nutrienti, ma aiutano anche a mantenere l’idratazione. Quindi si può optare per l’anguria, il cetriolo, le fragole, la lattuga, i pomodori, le zucchine e i peperoni. Questi alimenti non solo forniscono nutrienti essenziali, ma aiutano anche a mantenere il corpo fresco e idratato grazie al loro alto contenuto di acqua.

Ovviamente mangiare il gelato ogni tanto non fa male, ma esagerare potrebbe portarti ad avere ancora più caldo! In alternativa potresti considerare un ghiacciolo, molto più fresco e digeribile.