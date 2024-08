Dovresti sapere che in questi casi bisogna evitare di lavarsi i denti: il serio rischio evidenziato dai dentisti

Lavarsi i denti è essenziale per una corretta igiene orale ma c’è sempre l’eccezione che conferma la regola…

Chi non desidera un sorriso luminoso con denti sempre bianchi e brillanti? Mantenere i denti in perfette condizioni richiede più di una semplice routine di igiene orale. Ed esistono abitudini comuni che possono compromettere seriamente la salute e l’aspetto dei denti. Non basta lavarsi i denti regolarmente o usare prodotti sbiancanti: occorre anche essere consapevoli di quando è meglio non farlo.



Ci sono situazioni in cui – per quanto possa apparire strano – lavarsi i denti può effettivamente peggiorare la situazione, danneggiando lo smalto e rendendo i denti più vulnerabili alle macchie e alla sensibilità. Secondo il dottor Shaadi Manouchehri, un dentista recentemente interpellato dal quotidiano britannico Mirror, in certi casi è addirittura preferibile non lavarsi i denti. Scopriamo perché.

Quando lo spazzolino non fa bene alla salute dentale

Il primo consiglio del dottor Manouchehri è di non lavarsi mai i denti subito dopo aver vomitato. In tali circostanze, infatti, il contenuto dello stomaco, estremamente acido, raggiunge la bocca. E questo acido può facilmente intaccare lo smalto dei denti. Se ci laviamo i denti, rischiamo di strofinare ulteriormente l’acido sulla loro superficie, peggiorando la situazione. Il consiglio del dentista è di aspettare almeno 30-60 minuti prima di lavarsi i denti. Durante questo tempo, si può risciacquare la bocca con della semplice acqua per ridurre l’acidità.

Un’altra abitudine da evitare è quella di lavarsi i denti subito dopo aver bevuto il caffè. Anche in questo caso, il principio è lo stesso: il caffè è acido e lavarsi i denti immediatamente dopo averlo bevuto può causare un’ulteriore abrasione dello smalto dentale. È quindi consigliabile aspettare almeno 30-60 minuti prima di procedere con lo spazzolino. In alternativa, si può risciacquare la bocca con acqua per ridurre l’acidità prima del lavaggio vero e proprio.

Infine, il dottor Manouchehri consiglia di non lavarsi i denti subito dopo la colazione. L’ideale sarebbe lavarli prima di mangiare. Al mattino, infatti, la bocca è spesso più acida a causa della ridotta produzione di saliva durante la notte. Spazzolare i denti immediatamente dopo aver mangiato, soprattutto se la colazione include cibi o bevande acide, può danneggiare lo smalto. Lavarsi i denti prima di colazione aiuta invece a proteggere lo smalto dall’acidità del cibo e delle bevande.

Per mantenere i denti bianchi e sani, infine, ecco alcuni consigli pratici: aspettate sempre 30-60 minuti dopo aver consumato cibi o bevande acide prima di lavarli, risciacquate la bocca subito dopo aver mangiato o bevuto qualcosa di acido, utilizzate un dentifricio al fluoro per aiutare a rinforzare lo smalto dei denti e consultate regolarmente il dentista per controlli e pulizie professionali. Adottare queste semplici abitudini può fare una grande differenza nella salute e nella bellezza del vostro sorriso.