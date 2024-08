Bagaglio aggiuntivo, con questo sistema puoi sempre portarlo gratis: nessuno lo sa

Non sai dove mettere le tue cose quando viaggi in aereo? Con questo sistema risparmierai tantissimo sul costo dei bagagli.

Se negli anni passati prendere l’aereo e viaggiare era diventata un’attività alla portata bene o male di tutti, oggi spostarsi su questo mezzo di trasporto sta diventando sempre più difficile. Colpa senza dubbio dell’aumento dei prezzi e delle restrizioni sempre più severe da parte delle varie compagnie. Ad esempio la riduzione delle dimensioni del bagagli a mano ha rappresentato un ostacolo quasi insormontabile per molti.

Fortunatamente esistono alcuni stratagemmi, assolutamente legali e legittimi, che possono permetterci di viaggiare in sicurezza e senza dover necessariamente spendere una fortuna. Sui social stanno diventando virali i video delle persone che, pur di non pagare il trasporto dei bagagli extra, hanno pensato bene di mettersi addosso tutti i vestiti di cui avevano bisogno.

Ma tranquilli, quello che vi stiamo proponendo non ha nulla a che fare con questo. Se in futuro, quando i prezzi dei biglietti aerei aumenteranno ancora a causa dell’eccessivo inquinamento con cui è alle prese l’intero pianeta, avrete voglia di viaggiare risparmiando, ricordatevi di questa pratica soluzione.

Bagagli aggiuntivi in aereo: ecco quando è possibile imbarcarli gratis

Purtroppo ogni compagnia aerea, che sia low cost o di bandiera, ha la propria politica circa i viaggi e di conseguenza anche per quello che riguarda il trasporto di bagagli. Tuttavia, in linea di massima, ognuna di queste offre delle agevolazioni per chi viaggerà in compagnia dei bambini. Tante iniziative nei confronti della famiglie che potranno così godere di un importante aiuto in termini economici. Imbarcare le valigie per sé e per tutta la propria famiglia rischia di essere improponibile in termini di spese e per questo diverse compagnie hanno scelto di andare incontro ai loro passeggeri.

Tra le compagnie low cost più vantaggiose c’è sicuramente EasyJet che permette l’imbarco di due articoli aggiuntivi, come ad esempio il passeggino oppure la culla, in maniera gratuita. Inoltre, per i bambini dai 14 mesi ai 2 anni, si può mettere gratuitamente sotto al sedile una borsa fasciatoio extra. Discorso molto simile anche per Vueling che offre possibilità altrettanto vantaggiose per chi ha bambini con sé. Cosa che non si può dire di Ryanair che, oltre a fornire al massimo la possibilità di imbarcare due attrezzature per bambini, non consente l’imbarco gratuito per i bagagli dei bambini.

Per quanto riguarda le compagnie di bandiera, a seconda del bambino che si ha a bordo, ITA Airways permette di portare gratis un bagaglio del peso massimo di 10kg. Mentre, per i bambini inferiori ai due anni di età, Lufthansa permette l’imbarco gratuiti a bagagli fino a ben 23kg, politica non molto lontana da quella adottata anche da British Airways. In tutti i casi, gli oggetti extra per i bambini come passeggini, ovetti, culle e attrezzature varie, sono quasi sempre consentiti. Insomma, in questo modo potrete infilare in valigia qualche accessorio extra da tenere per voi.