Se hanno tempo non avranno mai fretta, sono i segni più procrastinatori dello zodiaco

Avere una vita attiva e puntuale, fare le cose sempre in tempo è impossibile per i segni più procrastinatori dello zodiaco: quali sono?

La procrastinazione è l’incapacità di rispettare impegni e scadenze, riducendosi sempre a fare le cose all’ultimo minuto e sempre in maniera piuttosto caotica.

Si tratta di un’abitudine molto negativa che in realtà nasconde spesso delle problematiche caratteriali che vanno al di là della semplice incapacità di organizzarsi per tempo. Le persone che rimandano all’infinito le cose da fare, infatti, semplicemente hanno qualcosa che le blocca.

I segni più procrastinatori dello zodiaco

CANCRO – La parola “procrastinazione” forse è un po’ troppo complicata per descrivere l’essenza del carattere del Cancro: basta in realtà la parola “pigrizia”. I nati di questo segno infatti sono molto, molto pigri, e passano gran parte della vita ad evitare scocciature, impegni e responsabilità. Tendono quindi a fare le cose solo se sono costretti e, ovviamente, tentano fino all’ultimo di spingere qualcun altro a fare qualcosa al posto loro. Cercare qualcuno a cui appioppare i propri compiti ovviamente necessita di tempo, ed è per questo che i Cancro si riducono a fare le cose all’ultimo momento, ovviamente lamentandosi di essere troppo sotto pressione e dell’ansia che questo genera.

GEMELLI – I nati sotto il segno dei Gemelli non amano regole e programmi. Al contrario, si può dire che li detestino. Per questo motivo tendono a rimandare il più possibile qualsiasi cosa, perché svolgono i propri compiti solo quando vogliono e non quando devono. Si tratta infatti di un segno molto infantile, che non ha interiorizzato minimamente le responsabilità della vita adulta. Questo fa di loro dei pessimi colleghi di lavoro ma anche dei partner molto difficili da gestire e poco collaborativi in casa: sono quelli che danno la classica risposta “lo faccio dopo”, spesso portando all’esasperazione chi gli ha chiesto loro di svolgere un certo compito.

PESCI – Il segno dei Pesci è per antonomasia il segno degli artisti e delle persone più originali e sensibili che si possano incontrare. La profondità del loro carattere li spinge ad avere emozioni molto forti, soprattutto quando si tratta di emozioni negative. Spesso infatti i Pesci finiscono per essere paralizzati dalla paura, dall’ansia o dalle insicurezze ed è per questo che finiscono per procrastinare il più possibile qualsiasi tipo di attività che esca anche soltanto un po’ dalla loro zona di comfort. Bisogna dire però che, se riescono ad acquisire appena un po’ di fiducia in se stessi, i Pesci migliorano moltissimo questo aspetto del proprio carattere.