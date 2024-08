Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati? Indiscrezione bomba: spunta la famiglia di lei

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati? La voce si fa sempre più forte, nella decisione avrebbe inciso la famiglia di lei.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti non sarebbero più felici come un tempo, addirittura c’è chi pensa che i due si siano lasciati o siano vicini a farlo. Il ritorno di fiamma, a cui i telespettatori del “Grande Fratello” avevano avuto modo di assistere sembra sia durato davvero poco, nonostante la coppia si fosse detta intenzionata a ricostruire il rapporto su nuove basi evitando di ripetere gli errori commessi in passato.

Le voci in merito a una loro crisi si stanno facendo sempre più insistenti, nessuno di loro ha per ora preso posizione, né confermando né smentendo, questo non può che alimentare la teoria secondo cui l’idillio sarebbe finito. Ora ci sarebbero motivi inconciliabili che permetterebbero loro di andare avanti e fare progetti per il futuro, come sembravano essere intenzionati a fare.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti: ora è davvero crisi nera

Subito dopo la fine del “Grande Fratello”, esperienza che aveva permesso loro di riavvicinarsi, Perla Vatiero e Mirko Brunetti non avevano esitato a mostrare quanto fossero sereni e uniti sui social. Vederli felici come se il tempo trascorso separati non fosse passato ha mandato in visibilio i “Perletti”, così come si fanno chiamare i loro fan, che già fantasticavano all’idea di vederli sposati o che i due potessero mettere in cantiere un bambino.

A distanza di tempo, però, la situazione sarebbe cambiata e in maniera radicale. Alessandro Rosica, noto come “Investigatore Social” e per essere informato sulle vicende dei personaggi famosi, è stato uno dei primi a parlare della crisi che sarebbe in atto tra loro: “Crisi sempre più forte tra Perla e Mirko – ha scritto nelle sue Instagram Stories -. Rimango della mia, una cosa rotta difficilmente tornerà come prima”. Insomma, a suo dire i ritorni di fiamma avrebbero ben poco senso, se ci si è lasciati in passato non si dovrebbe mai provare a ricostruire il rapporto.

Successivamente l’influencer ha provato a sbilanciarsi su quali potrebbero essere i motivi di attrito tra i due: “Sono tante le cose che non vanno, in primis lui non ha mai sopportato i giri di lei, e sapete a chi mi riferisco. Inoltre la famiglia di lei è contraria alle ultime vicissitudini che riguardano Mirko“. A confermare la sua teoria anche un’altra influencer, Deianira Marzano.

Almeno per ora è difficile capire quale possa essere la verità, ma certamente non è la prima volta che si parla di una relazione che non funziona più come un tempo. Solo poche settimane fa, infatti, l’ex gieffino era stato sorpreso a casa di un amico insieme ad alcune ragazze (sembra all’oscuro di Perla), ma si era letteralmente infuriato non appena le immagini erano state diffuse. Anzi, lui aveva definito il tutto “deprimente e pericoloso”, arrivando a minacciare “provvedimenti molto seri verso chi si ostina a calpestare la mia dignità e soprattutto la mia correttezza”.

Le ultime voci certamente non aiutano a pensare che l’idillio tra loro stia continuando, non resta che attendere per saperne di più.