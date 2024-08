Rivoluzione ad Amici: chi lascia e chi arriva, nomi bomba

Ad “Amici” 2024-2025 potrebbe esserci una vera rivoluzione tra gli insegnanti. Ecco cosa sta pensando Maria De Filippi.

Chi conosce bene Maria De Filippi sa quanto sia instancabile anche in vacanza, per questo anche quando ha la possibilità di prendersi un periodo di riposo non esita a dedicarsi al lavoro. La sua dedizione è costante, al punto tale che per i suoi stessi collaboratori può essere difficile starle dietro. Già da adesso sembra lei stia pensando a una serie di modifiche che coinvolgeranno “Amici”, pensando che queste possano catturare l’interesse del pubblico.

Uno dei punti di forza del suo successo è infatti certamente l’attenzione ai dettagli, non è un caso quindi se i suoi programmi siano tra i più seguiti. Lei sa bene come sia importante non adagiarsi quando le cose vanno bene, per questo ora sono allo studio alcuni cambiamenti che potrebbero riguardare gli insegnanti che seguono i ragazzi del talent show.

A “Amici” cambia tutto: le nuove idee di Maria De Filippi

I ragazzi che scelgono di partecipare ad “Amici” sognano un futuro nella danza e nel canto, con l’obiettivo di seguire le orme di tanti giovani che li hanno preceduti, oggi con una carriera di successo. Il percorso nella scuola non è comunque facile, non solo perché si è costretti a stare lontani dalla famiglia per mesi, ma anche perché è necessario abituarsi alle critiche, che possono inevitabilmente arrivare, ma che permettono anche di crescere a livello personale e professionale.

Il ruolo degli insegnanti è davvero cruciale, loro hanno il compito di sottolineare gli aspetti positivi e i difetti su cui migliorare, per questo Maria De Filippi sa bene come sia importante scegliere le persone giuste.

Ed effettivamente nella nuova edizione potrebbero esserci due new entry davvero amate dal pubblico, Mara Maionchi ed Elena D’Amario, rispettivamente per canto e ballo.

La prima vanta una lunga esperienza da talent scout (è stata lei la prima a credere in Tiziano Ferro), oltre ad avere lavorato a lungo a “X Factor” (è stata anche professoressa nella scuola), per questo sa bene quali siano le caratteristiche che non dovrebbero mancare in un interprete. A volte i suoi modi sono un po’ in stile “pane al pane, vino al vino” ma è anche questo il suo bello e potrebbe essere uno dei motivi che l’hanno fatta entrare nel cuore del pubblico. Il suo nome sarebbe in pole position, secondo MondoTv24, per sostituire Anna Pettinelli, destinata a dedicarsi ad altro, anche se non si deve scartare del tutto la pista che può portare a Giusy Ferreri.

La ballerina, invece, conosce bene l’ambiente di “Amici”, visto che è qui che si è fatta conoscere quando era una ragazzina (si era innamorata di Enrico Nigiotti, che aveva scelto di lasciarle il posto per amore) e dove si è distinta anche in veste di professionista. Lei sarebbe la più accreditata per prendere il posto di Emanuel Lo, anche se c’è chi sembra storcere il naso per questa mossa di “Quen Mary”. Spesso, infatti, lei ha preso le difese di ballerini che Alessandra Celentano non amava, inevitabilmente il suo arrivo potrebbe essere motivo scatenante di scontri anche piuttosto accesi tra le due. Ma forse è anche a questo che si punta.

Confermati invece Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per il canto, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro per il ballo.