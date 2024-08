Acquisti online, cambia tutto: non serve più la carta di credito, come funziona adesso

Il mondo degli acquisti online è molto complesso e pieno di insidie. Oggi vi spiegheremo come poter fare acquisti senza carta di credito.

Il boom degli acquisti online ha rivoluzionato il modo in cui compriamo beni e servizi, offrendo comodità e una vasta gamma di opzioni a portata di clic. Tuttavia, condividere i dati della carta di credito può esporre i consumatori a rischi di frode e furto d’identità. Fortunatamente, esistono diverse strategie per fare acquisti online in modo sicuro senza dover fornire direttamente le informazioni della propria carta di credito. Oggi, dunque, possiamo fare acquisti online senza carta di credito.

Il consiglio che vi diamo preliminarmente per evitare di incorrere in problematiche spiacevoli è quello di effettuare acquisti con oculatezza e, soprattutto, solo su piattaforme ufficiali e verificate. Questo perché in caso di problemi sarete più tutelati e il provider potrebbe anche essere molto più collaborativo.

Ovviamente, non fare apparire i dati della nostra carta può essere una questione di sicurezza. I criminali informatici, infatti, utilizzano metodi sempre più sofisticati per rubare i nostri dati e, di conseguenza, i nostri soldi. Ma non far apparire i dati della nostra carta può anche essere una questione di riservatezza, se facciamo acquisti cui non siamo abituati o che possono riguardare, per esempio, la sfera più intima e privata, come quella sessuale. Andiamo a vedere, dunque, come la carta di credito possa essere ormai uno strumento superfluo.

Come fare acquisti online senza condividere i dati della nostra carta di credito

Una delle soluzioni più sicure è l’uso delle carte prepagate. Queste carte funzionano come le carte di credito tradizionali, ma possono essere caricate con un importo limitato che si decide in anticipo. In questo modo, anche in caso di furto dei dati, l’ammontare massimo che può essere sottratto è limitato a quanto caricato sulla carta.

Alcune banche e servizi finanziari offrono carte di credito virtuali. Queste carte temporanee generano un numero di carta unico per ogni transazione o per un determinato periodo. Anche se i dettagli della carta virtuale vengono compromessi, non sarà possibile utilizzarli oltre il contesto specifico per cui sono stati creati.

Oggi vi parleremo, in particolare, di Revolut. Società di tecnologia finanziaria con sede nel Regno Unito che offre servizi bancari tra cui una carta prepagata, cambio valuta, cambio di criptovaluta e pagamenti peer-to-peer. L’app mobile Revolut supporta spese e prelievi bancomat in 120 valute e invio in 29 valute direttamente dall’app. E proprio tramite l’app potrete visualizzare due carte: quella principale e quella che possiamo definire “usa e getta”.

Cliccando su quell’opzione si possono effettuare acquisti sicuri. Ovviamente, l’acquisto verrà effettuato con i soldi presenti sul conto Revolut (quindi assicuratevi le coperture), ma la carta virtuale si distruggerà subito dopo essere stata utilizzata.