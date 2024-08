Bevi dalla bottiglia? Non immagini cosa accade alla tua salute, smetterai di farlo subito

Se pensi che usare una bottiglia riciclabile faccia bene all’ambiente, sappi che secondo uno studio bere da lì potrebbe far male alla tua salute.

Sono sempre di più le persone che preferiscono utilizzare le bottiglie riutilizzabili. E questo fa sicuramente bene all’ambienta perché riduce lo spreco. Insomma fare scelte ecologiche è davvero lodevole e l’ambiente sicuramente ringrazierà, ma ciò che non sai è che bere da queste bottiglie può essere dannoso per la tua salute.

Secondo una ricerca commissionata da waterfilterguru.com, infatti, queste bottiglie possono essere molto pericolose per noi se non le usiamo nel modo giusto. Questo perché, una volta acquistata la bottiglia riciclabile o la borraccia, molte persone non fanno attenzione alla pulizia di queste ultime e questo può comportare rischi molto seri per la salute. Ma andiamo a vedere che cosa ha rivelato uno studio in merito e qual è il modo giusto di usare queste bottiglie.

Perché bere dalla bottiglia è pericoloso

Può sembrare sconcertante ma lo studio in questione ha rivelato che le bottiglie riutilizzabili possono ospitare 40.000 volte più batteri rispetto alla tavoletta del water. Se vi state chiedendo il perché, questo sorprendente dato si spiega con la scarsa frequenza di lavaggio e igienizzazione delle bottiglie, che diventano così dei veri e propri “laboratori” per la proliferazione batterica.

I ricercatori hanno analizzato diverse parti delle bottiglie, tra cui il beccuccio, la cannuccia e il coperchio a pressione, trovando due tipi principali di batteri: i Gram-negativi e i bacilli. I Gram-negativi possono causare infezioni resistenti agli antibiotici, mentre alcuni bacilli possono provocare disturbi gastroenterici. Lo studio, inoltre, ha comparato la pulizia delle bottiglie con altri oggetti di uso domestico, rivelando che contengono il doppio dei batteri rispetto al lavello della cucina, il quadruplo rispetto al mouse del computer e 14 volte più batteri rispetto alla ciotola dell’acqua di un cane o gatto.

Quindi, cosa bisogna fare per evitare di entrare a contatto con questi batteri dannosi? Per continuare a utilizzare le bottiglie riutilizzabili senza rischi per la salute, è essenziale adottare alcune buone pratiche di igiene. Ad esempio bisogna lavare le bottiglie ogni giorno con acqua calda e sapone. Questo aiuta a rimuovere i residui e i batteri accumulati durante l’uso quotidiano. Inoltre si devono disinfettare almeno una volta a settimana utilizzando una soluzione di acqua e aceto o un prodotto disinfettante specifico. Questo passaggio è cruciale per eliminare i batteri più resistenti.

E poi bisogna lavare la bottiglia ogni volta che si cambia il tipo di liquido contenuto. Ad esempio, se si passa dall’acqua al succo, è importante pulire la bottiglia per evitare contaminazioni incrociate. Non dimenticate, inoltre, di pulire con particolare attenzione le parti difficili da raggiungere, come beccucci, cannucce e coperchi. Questi componenti possono accumulare facilmente batteri se non vengono igienizzati correttamente.

Insomma, usare una bottiglia riutilizzabile è una pratica ecologica importante, ma non deve avvenire a scapito della salute. Lo studio di waterfilterguru.com ci ricorda l’importanza di una corretta igiene quotidiana per evitare la proliferazione di batteri potenzialmente dannosi. Quindi, la prossima volta che riempi la tua borraccia, ricordati di pulirla e disinfettarla con cura.