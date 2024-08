Bere alcolici in aereo, una ricerca svela perché è meglio evitare: gli effetti collaterali possono essere seri

Se stai pensando di bere un bicchiere in più per rilassarti su un lungo volo, fermati immediatamente. Rischi di non stare bene.

Per qualcuno, potrebbe sembrare qualcosa di rilassante. Ma oggi proveremo a spiegarvi quanto possa essere una decisione e una scelta sbagliata. E, come spesso accade, non lo diciamo noi, ma lo dice la scienza, con recenti studi che ne indicano i potenziali rischi. Parliamo dell’abitudine di bere alcolici in volo. Ecco cosa si innesca nel nostro organismo.

Le migliori compagnie e soprattutto sulle tratte più lunghe, offrono cibo di ogni tipo, da abbinare, potenzialmente, anche ad alcolici. Bere un bicchiere in più può sembrare una scelta saggia per abbassare la tensione di un lungo viaggio. Invece, non c’è niente di più sbagliato. Il consiglio, al contrario, è quello non solo di non bere alcolici, ma anche di consumare pasti leggeri, per evitare spiacevoli sorprese in volo.

Perché dovresti evitare l’alcol in volo

Con l’altitudine, la ridotta quantità di ossigeno in cabina abbassa i livelli di ossigeno nel sangue, un problema accentuato dal consumo di alcol. L’alcol infatti può aumentare la frequenza cardiaca e peggiorare la qualità del sonno.

Uno studio condotto su 48 adulti ha evidenziato che in alta quota, i livelli di ossigeno nel sangue dei partecipanti scendono significativamente dopo aver bevuto alcol. A pressione atmosferica normale, i livelli di ossigeno erano del 96% da sobri e del 95% dopo aver bevuto, mentre in condizioni simulate di alta quota erano rispettivamente all’88% e all’85%. La frequenza cardiaca media, inoltre, aumentava da 64 a 77 battiti al minuto a pressione normale e da 73 a 88 in alta quota dopo il consumo di alcol.

Questo stress può essere pericoloso per chi ha problemi cardiaci o respiratori, aumentando il rischio di emergenze mediche in volo. Inoltre, l’alcol è disidratante e può incrementare il rischio di coaguli di sangue.

L’alcol facilita l’addormentamento, ma peggiora la qualità del sonno. I partecipanti nello studio dormivano meno profondamente e si svegliavano più frequentemente. L’alcol, dunque, può rilassare i muscoli delle vie aeree, causando russamento e aggravando l’apnea del sonno.

Un po’ tutti gli esperti, dunque, consigliano di evitare l’alcol prima o durante un volo, specialmente per chi ha problemi cardiaci, polmonari o di apnea del sonno. Per chi non ha tali condizioni, un drink occasionale potrebbe essere tollerabile, ma è importante monitorare come ci si sente e considerare di evitare l’alcol in futuro se si riscontrano problemi.