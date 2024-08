Bonus contributi: arrivano mentre lavori con la nuova normativa INPS, approfitta subito

Finalmente è disponibile un nuovo bonus riservato ai contributi: hai sempre aspettato questa opportunità. Che cosa permetterà di ottenere?

Restare informati sulle direttive dell’INPS è importante per diverse ragioni. In primis c’è la possibilità di ottenere maggiori info su alcuni sostegni economici, che spesso e volentieri vengono dimenticati dagli utenti. E dato che non si possono ignorare certe novità, è sempre il caso di tenersi aggiornati su eventuali cambiamenti. Proprio come quello di cui stiamo per parlare: riguarda i contributi di ogni lavoratore.

Noi sappiamo che per andare in pensione è necessario soddisfare certi requisiti. Bisogna avere almeno 67 anni di età e 20 anni di contributi, due elementi importanti e difficilmente raggiungibili purtroppo. Questo significa che cercare eventuali agevolazioni, nella speranza che possano essere ottenute, non è una cattiva idea. E ricevere un bonus contributivo non sarebbe affatto una cattiva idea.

Bonus contributi, come funziona e chi può richiederlo: andrai in pensione presto

Il sostegno economico in questione è molto particolare. Non permette di ottenere un importo più alto, bensì di ricevere la pensione in anticipo. I periodi di contribuzione versati dal contribuente, dunque, acquisiscono un valore più alto rispetto a prima. Il Bonus contributi permette di generare un extra valore di almeno il 50%, consentendo a milioni di italiani di completare il processo.

Ma ci sono delle restrizioni da ricordare anche in questo caso. Tale bonus sulla pensione vale per la maggiorazione contributiva, e riguarda i soggetti la cui data di iscrizione è successiva al 1995. I lavoratori che hanno versato i contributi prima di quella data, purtroppo, non possono godere di questa agevolazione. Tutti gli altri ne hanno accesso anche se si tratta di pensioni anticipate ordinarie.

L’unica pecca è che dato che sono pochi coloro che hanno versato i contributi dal 1995 in poi, questo bonus dovrà essere richiesto il prima possibile. Si tratta di una possibilità concessa a poche persone, che dovranno informarsi attentamente su questo sostegno economico. Per il momento non ci sono altri dettagli in merito, motivo per cui vi suggeriamo di rimanere aggiornati sul bonus contributi.

Potrebbe ricevere delle modifiche in futuro, seppur non si possa sapere quando e come. La situazione in Italia non è stabile da questo punto di vista, e di solito le normative sono soggette a cambiamenti. Non sarebbe strano se anche questo bonus venisse modificato da un momento all’altro.