“Decide tutto William”, Kate all’improvviso smaschera il marito: è bufera sulla Royal Family

Si è fatto avanti un nuovo retroscena che metterebbe luce su un fatto recente che ha coinvolto Kate Middleton.

La principessa del Galles Catherine Middleton, ormai è risaputo, è una grande appassionata di fotografia, tanto che, come è stato detto, avrebbe fatto la fotografa di professione, se il suo destino fosse stato diverso.

Non è altrettanto un mistero che molte delle foto che riguardano la sua famiglia, poi pubblicate sui social, siano state scattate direttamente da lei e che puntualmente ricevono tonnellate di like e commenti carichi di complimenti. Tutte, tranne una.

La verità dietro la polemica della foto ritoccata

Qualche tempo fa, poco prima che esplodesse la notizia del tumore, Kate Middleton, che già mancava delle scene pubbliche da molte settimane per essere stata operata, fu travolta da una tempesta mediatica condita da una polemica estrema a causa di una foto ritoccata. Lo scatto in questione ritraeva lei e i suoi bambini sorridenti davanti all’obiettivo.

L’immagine accompagnata da un post di ringraziamento per gli auguri ricevuti, era stata condivisa in occasione della festa della mamma che in Inghilterra cade il 10 marzo. Essendo Kate davanti all’obiettivo, non poteva essere lei l’autrice e infatti la foto portava la firma di William. È bastato un piccolo dettaglio per mandare in escandescenza i tabloid che forse in quel momento a corto di notizie, ne fecero un caso mondiale.

Il focus fu prevalentemente il fatto che secondo alcuni, William stesse manipolando la moglie. Un’ipotesi che andava ad alimentare la presunta crisi tra i due. A riportare l’attenzione su questo fatto ci ha pensato Robert Jobson, che con la sua biografia “Catherine, principessa del Galles” sta facendo tremare Buckingham Palace. Nel libro si racconta che sia stato proprio William a voler far firmare dalla moglie la nota di giustificazione arrivata in seguito. Decisione che non trovò il consenso dello staff delle pubbliche relazioni. A quanto pare “le scuse” dovevano arrivare ufficialmente da Kensington Palace, anche per allontanare le pressioni dalla principessa che in quel periodo si trovava in convalescenza post operatoria.

“Era stato proposto un messaggio che conteneva le parole ‘noi’ e ‘nostro’, ma il principe ha scelto di non rilasciarlo. Dopotutto, era stata Catherine a manipolare la foto e lui non aveva nulla a che farci”. Anche l’idea di riproporre la foto in originale fu rifiutata da William perché non voleva mostrare lo scatto senza l’effetto Photoshop. Alla fine Kate avrebbe accettato la decisione del marito.

Oggi rimangono i resti di questa assurda questione, visibili in maniera chiara sulla bacheca del profilo ufficiale di Instagram del principe e della principessa del Galles, dove al 10 marzo 2024 spicca il post oscurato con la scritta: “Foto alterata“. Ci vuole ben poco per far discutere gli inglesi. E pensare che appena più avanti, salendo in su, scorrendo le foto, alla data del 22 marzo Catherine lanciava una bomba che in un nano secondo ha annientato la subdola polemica precedente: l’annuncio al mondo intero di avere il cancro.