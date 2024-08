“Senza parole”: sorpresa per Mario Cusitore, cosa è arrivato a casa dell’ex Uomini e donne

Mario Cusitore ha ricevuto uno speciale messaggio a casa, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non si aspettava una cosa del genere.

Mario Cusitore è rimasto senza parole dopo aver ricevuto una sorpresa a casa, l’ex corteggiatore di Ida Platano mai si sarebbe aspettato un gesto così plateale e importante e invece è accaduto davvero. Sono passate settimane da quando ha lasciato Uomini e Donne con l’amaro in bocca, ribadendo quanto ci tenesse alla tronista e implorando il suo perdono e adesso è accaduto l’inimmaginabile.

È stato lui stesso a raccontare cosa è arrivato a casa sua e anche i fan che lo seguono sui social, da quando ha lasciato il programma di Maria De Filippi, non riuscivano a credere a “tanto amore”. L’ex corteggiatore ha voluto scrivere qualche parola per descrivere la sua gioia.

Mario Cusitore, il messaggio speciale arriva direttamente a casa

Da quando Mario Cusitore ha lasciato Uomini e Donne è seguitissimo sui social e riceve spesso delle sorprese a casa o a lavoro da parte dei fan e soprattutto delle fan. Proprio qualche giorno fa gli è arrivato a casa un regalo con un messaggio davvero speciale per l’ex volto del programma di Maria De Filippi.

Ha avuto un regalo preceduto da un biglietto su cui c’era scritto: “Per Mario perché tu sei speciale ci hai fatto sognare ed emozionare. Grazie di tutto. P.s.: meriti solo di essere amato“. Così l’ex corteggiatore, felicissimo per questo messaggio, ha condiviso l’immagine del biglietto e ha aggiunto il commento: “Gli altri le chiamano fan, io invece le ritengo tutte la mia grande gioia. Grazie. Mi lasciate ogni giorno senza parole e sapete benissimo che non è facile“.

Questa, infatti, non è la prima volta che Mario Cusitore riceve una sorpresa da parte delle fan, l’ex corteggiatore di Ida Platano ha un largo seguito e proprio per questo in tanti credono che con molta probabilità lo rivedremo a settembre a Uomini e Donne, o come tronista o come cavaliere. Recentemente Maria De Filippi ha parlato di lui in un’intervista a Radio Deejay, spiegando che avrebbe provato tutta l’estate a riconquistare Ida Platano ma lei si sarebbe sempre rifiutata.

Parole, quelle della conduttrice, che lascerebbero intendere come l’ex corteggiatore ci tenesse davvero a Ida e come abbia fatto l’impossibile per provare ad avere una storia con lei. Poiché le cose non sono andate, potrebbe scegliere di trovare ancora una volta l’amore nel programma di Maria De Filippi. Staremo a vedere.