Truffa casa vacanza, puoi evitare un disastro solo così: salva l’estate e il portafoglio

Fai molta attenzione alla truffa della casa vacanza. Solamente in una maniera sarai in grado di evitare un disastro: salverai il tuo portafoglio.

L’estate è ormai entrata nel vivo e la voglia di partire per una vacanza aumenta, ma anche il rischio di incappare in offerte false. Altroconsumo ha messo insieme alcuni suggerimenti preziosi per proteggersi da truffe e garantire che la tua esperienza di soggiorno sia priva di problemi. Le offerte che sembrano troppo vantaggiose potrebbero nascondere case inesistenti o strutture che non corrispondono a quanto promesso.

Il pericolo più grande in cui può incorrere un turista sono sicuramente le cosiddetta “case fantasma”. Stiamo quindi parlando di quegli immobili che in realtà non esistono ma che sono pubblicizzati con offerte troppo allettanti. Bisogna quindi prestare attenzione a prezzi eccessivamente bassi, richieste di pagamenti tramite metodi non tracciabili come ricariche di carte prepagate o trasferimenti di denaro, e proprietari difficili da raggiungere. Ora potrai seguire dei consigli per non cadere in queste truffe.

Estate, fai attenzione alla truffa della casa vacanza: così la eviti

Quando si tratta di prenotare una vacanza, la sicurezza è fondamentale per evitare truffe e disavventure. Anche se una polizza assicurativa per le vacanze può offrire una protezione aggiuntiva, ci sono diverse strategie proattive che puoi adottare per difenderti dalle truffe nelle prenotazioni di strutture in affitto. Per iniziare è essenziale monitorare le variazioni di prezzo confrontando le offerte su diversi siti web e in momenti diversi. Le offerte che sembrano troppo vantaggiose potrebbero nascondere truffe. Utilizza siti affidabili e leggi attentamente le descrizioni delle strutture per evitare inganni.

Consultare le recensioni dei viaggiatori è cruciale. Le valutazioni e i feedback di chi ha soggiornato precedentemente possono offrirti indizi preziosi sulla qualità della struttura e sull’affidabilità del proprietario. Assicurati di utilizzare solo siti di prenotazione affidabili, preferibilmente quelli con recapiti in Italia e garanzie sui pagamenti. Inoltre dal prossimo settembre tutte le strutture turistiche devono esporre il Codice Identificativo Nazionale, ovvero un marchio garanzia richiesto direttamente dal ministero del Turismo.

Per evitare truffe è consigliabile rimanere all’interno della piattaforma di prenotazione principale e non effettuare prenotazioni tramite canali privati. Utilizza siti che ti permettono di prenotare direttamente e che offrono un sistema di garanzia dei pagamenti. In questo modo, in caso di problemi, hai maggiori possibilità di ottenere assistenza. All’arrivo, assicurati di ricevere un contratto firmato che dettagli tutti i particolari della struttura, il prezzo e i servizi inclusi.

Inoltre se riscontri problemi o difetti dovrai contattare subito il proprietario o l’agenzia e documentare il tutto con foto e video. Infine dovrai assicurarti anche che eventuali variazioni del canone e i difetti riscontrati nell’immobile siano documentati nel contratto. Questo ti proteggerà da future contestazioni e garantisce che tu possa far valere i tuoi diritti in caso di disaccordi.