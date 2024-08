Gerry Scotti con la barba, il volto inedito del conduttore: come si è mostrato prima della nuova stagione Mediaset

I fan non hanno creduto ai loro occhi quando hanno visto Gerry Scotti con la barba, la foto è già virale.

Se la nuova stagione televisiva rispecchierà quello che sta succedendo durante l’estate, sarà un autunno pieno di sorprese all’interno del piccolo schermo. Regalo inaspettato da parte di Gerry Scotti che, una volta appurato che non sarà lui a condurre la nuova edizione del Festival di Sanremo, si sta preparando al ritorno in tv in una maniera assolutamente inedita.

Tanto relax e barba incolta per il celebre protagonista di Mediaset che a partire da settembre tornerà protagonista in prima serata e non solamente. Prima, però, è giusto che anche il presentatore stacchi un po’ la spina, specialmente a ridosso del suo compleanno.

Tanti auguri a Gerry Scotti che proprio il 7 agosto ha compiuto 67 anni, per l’occasione lo showman ha deciso di mostrarsi così suscitando le reazioni più disparate da parte di fan e colleghi del mondo dello spettacolo che proprio non hanno potuto trattenersi dal commentare la sua ultima foto.

Gerry Scotti mai visto così: la foto con la barba scatena il web

“Quest’anno va lo zebrato” è stato il messaggio con il quale Gerry Scotti ha voluto accompagnare la foto di sé abbronzato e con un accenno di barba che non gli sta assolutamente male. Barba e capelli sale e pepe per il conduttore di punta di Mediaset che lontano dai riflettori ha fatto benissimo a concedersi un po’ di riposo. Chissà se in vista del ritorno in tv manterrà questo look sbarazzino oppure se trasformerà nuovamente la sua sempre apprezzata immagine.

Tra i personaggi che non hanno creduto ai loro occhi quando lo hanno visto così non sono mancati Teo Mammucari e Carlo Conti. “Che figo che sei, gerrone forever” è stato il commento regalato dal comico sempre pronto a scherzare con il suo mentore. “Anche zebrato, non nel senso calcistico, sempre Super Gerry” è stata invece la replica del conduttore fiorentino che, secondo qualcuno, gli avrebbe soffiato il posto sul palco dell’Ariston.

Insomma, Gerry Scotti ha conquistato tutti anche così. Gli sono bastati uno smartphone e un po’ di vita vacanziera per scatenare i social anche in un periodo di riposo come questo. Se il buongiorno si vede dal mattino, anche la prossima sarà una stagione da vivere tutta sotto il segno dello zio nazionale.