Il nuovo look di Alba Parietti è bellissimo: capelli super ricci per la showgirl

In questa foto pubblicata su Instagram, Alba Parietti riesce a sprigionare tutta la sua sensualità. Ecco il suo look estivo

Poche donne in Italia possono dirsi belle e con un sex appeal naturale come quello posseduto, da sempre, dalla famosissima Alba Parietti. Ancora oggi, a 63 anni, la nostra Alba riesce a sorprenderci. Il nuovo look estivo con cui si è mostrata sui social network è dunque da guardare e riguardare.

Parliamo, quindi, di una una delle figure più poliedriche e riconoscibili del panorama televisivo italiano, continua a essere un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo. Con una carriera che abbraccia più di quattro decenni, Parietti ha saputo reinventarsi e adattarsi alle nuove sfide, confermandosi come una delle personalità più dinamiche e influenti del settore.

Nata a Torino il 2 luglio 1961, Alba Parietti è diventata celebre negli anni ’80 e ’90 per la sua partecipazione a programmi televisivi di grande successo e per il suo talento versatile. La sua carriera decolla con la conduzione di programmi di intrattenimento e talk show, dove dimostra una naturale capacità di intrattenere e coinvolgere il pubblico. La ricordiamo, giovanissima e bellissima in “Galagol”, la trasmissione sportiva di Telemontecarlo. In quell’occasione diventa una delle donne più amate dal pubblico maschile. Negli anni, comunque, conduce diverse trasmissioni, dalla nota “Macao” alla recentissima “Non sono una signora”.

Alba Parietti: il look estivo colpisce tutti

Negli anni, Parietti ha consolidato la sua posizione di icona del mondo dello spettacolo italiano. Non solo per le trasmissioni che abbiamo menzionato, ma anche per via di alcune sue interpretazioni iconiche al cinema. Su tutte, quella de “Il macellaio”, pellicola del 1997 in cui Alba Parietti riesce a sprigionare tutta la sua sensualità.

Sensualità che Alba mostra anche in questa foto, pubblicata tramite il proprio profilo Instagram ufficiale. Oltre alla sua carriera artistica, Parietti è anche nota per il suo impegno sociale e per la sua apertura a temi di rilevanza pubblica. Non ha esitato a esprimere opinioni su questioni sociali e politiche, dimostrando un forte senso di responsabilità civica. La sua capacità di affrontare temi importanti con determinazione e intelligenza ha contribuito a mantenerla rilevante e influente nel dibattito pubblico.

Anche con critiche, evidentemente. Ma Alba Parietti ha le spalle larghe. Sia per ciò che concerne le sue idee, sia per ciò che concerne la sua fisicità. Gli haters non mancano mai. Ma Alba è irresistibile non solo per la sua avvenenza, anche con questi boccoli estivi. Ma anche per il fatto di essere capace di tirare dritto per la sua strada, orgogliosa della sua diversità.