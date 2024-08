Tutti i guai della Royal Family: Kate e William isolati, Meghan e Harry pericolosi per Re Carlo

I guai della Royal Family durante questo 2024 sono tanti. Kate e William isolati, mentre Meghan ed Harry sono pericolosi per Carlo: cosa succede.

Questo non è stato di certo un anno semplice per i Reali inglesi. Nel corso dei mesi abbiamo visto come diverse notizie abbiano imbarazzo la Famiglia Reale. Del resto le tensioni, specie a causa della lite con Harry e Meghan, fioccano da qualche anno. Dopo la Megxit, i tabloid inglesi si sono scagliati contro i Sussex, mettendo la loro vita sotto i riflettori con Harry che ad oggi non si sente sicuro a tornare con tutta la famiglia a Londra.

Come se non bastasse ci si sono messi anche i problemi di salute che hanno colpito non solo Re Carlo, ma anche Kate Middleton. Entrambi stanno lottando contro un brutto male. I doveri reali però chiamano e il Sovrano e la Principessa del Galles sono sempre pronti a tornare a lavoro. Adesso però direttamente dal territorio britannico spunta quella che è la situazione a Buckingham Palace e non è di certo la più tranquilla.

Royal Family, quanti guai a Buckingham Palace: come stanno davvero le cose

Il legame indissolubile tra la famiglia reale britannica e la stampa continua a generare notizie e discussioni. Recentemente, l’attenzione si è focalizzata su due figure femminili di grande rilievo: Meghan Markle e Kate Middleton. Da un lato Meghan, duchessa del Sussex, continua a sollevare polemiche con le sue dichiarazioni. Dall’altro, Kate, principessa di Galles, affronta sfide personali e familiari in un contesto di maggiore riservatezza.

Kate e William hanno adottato uno stile di vita più isolato, allontanandosi dal clamore pubblico. Secondo il Daily Mail, la coppia ha ridotto l’uso di personale domestico, preferendo gestire la vita familiare in autonomia, soprattutto dopo che i loro tre figli – George, Charlotte e Louis – tornano da scuola. Nonostante la malattia di Kate, la famiglia cerca di mantenere un’atmosfera di normalità, con i bambini che partecipano alle faccende domestiche.

Le tensioni tra il principe William e suo fratello Harry sono di nuovo al centro dell’attenzione. William è profondamente irritato dalle dichiarazioni di Harry riguardanti la morte della loro madre, Lady Diana. Harry ha recentemente accusato i tabloid britannici di essere responsabili delle intercettazioni telefoniche negli anni Novanta, sottolineando come sua madre sia stata una delle prime vittime. Queste affermazioni, insieme alla continua lotta di Harry per ottenere giustizia contro la stampa scandalistica, hanno esacerbato il già delicato rapporto tra i due fratelli.

La stampa britannica continua a criticare aspramente Harry e Meghan. La coppia è stata al centro di una polemica riguardante la loro sicurezza, con Harry che cerca di ottenere il ripristino del servizio di protezione finanziato dai contribuenti, nonostante non siano più membri attivi della famiglia reale. A preoccupare sono le uscite pubbliche di Meghan Markle che rendono la pace tra le due parti sempre più difficile.