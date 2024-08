In estate cambia tutto: le lenzuola vanno cambiate esattamente con questa frequenza

Quante volte bisogna cambiare le lenzuola nel periodo estivo? La frequenza è diversa dal resto dell’anno, ecco perché.

Durante l’estate cambiano molte abitudini e lo stile di vita è nettamente diverso rispetto alle altre stagioni. Anche il cambio delle lenzuola deve necessariamente essere effettuato con un’altra frequenza e i motivi sono di vario tipo.

Non si tratta solamente di una questione relativa al benessere personale, che sicuramente è fondamentale: ne va della salute. Sicuramente dormire in un letto fresco e profumato assicura una sensazione piacevole che favorisce un buon riposo.

Quando questa viene facilmente a mancare, come nei mesi estivi quando il caldo incombe inesorabile ed è impossibile non sudare, il benessere viene minato e con esso anche lo stato di salute può avere ripercussioni anche non di poco conto. Scopriamo cosa sostengono i medici su quante volte è bene cambiare le lenzuola nei periodi afosi per non avere conseguenze negative.

Il cambio delle lenzuola in estate: quante volte va fatto e perché

Se le lenzuola non sono sufficientemente pulite e igienizzate non solo il riposo notturno viene compromesso dai cattivi odori e dalla fastidiosa sensazione di sporco che non fa dormire bene, ma possono verificarsi delle irritazioni cutanee.

La polvere che si deposita sulle lenzuola in misura maggiore in estate perché si sta molto con le finestre aperte, insieme agli altri residui di sporco che si accumulano può causare anche fastidi respiratori e congestione nasale.

La biancheria da letto diventa un deposito di acari, batteri, funghi e se ci aggiungiamo anche i residui di cosmetici, i capelli e le cellule epiteliali che si vanno ad accumulare ci si rende conto di come si trasformi in un ambiente tutt’altro che ospitale.

Per contrastare la proliferazione di tutti questi elementi, e soprattutto di germi, funghi e batteri, gli elementi più pericolosi per la salute è essenziale adottare le opportune misure di igiene. Tra le più adeguate, oltre ad usare un detersivo ad azione altamente igienizzante al momento del lavaggio è importante cambiare le lenzuola con regolarità e farlo spesso.

Nel corso dell’anno è una buona abitudine consolidata effettuare il cambio della biancheria da letto una volta alla settimana. Ma per quanto riguarda i mesi estivi l’azione deve assolutamente essere intensificata e quindi il consiglio dei medici è di cambiare le lenzuola due volte in sette giorni.

Affinché si ottenga una pulizia davvero profonda e non ci siano contaminazioni con altri indumenti è bene che la biancheria del letto venga lavata separatamente dal resto. Il lavaggio in lavatrice deve essere ad un ciclo di 60°. Per potenziare l’effetto igienizzante si consiglia di aggiungere un antibatterico al solito detersivo o di usarne uno che già contiene questo tipo di sostanze.