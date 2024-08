Uomini e Donne, non solo Gemma Galgani: chi potrebbe lasciare per sempre il programma

Stando agli ultimi rumors sembra che una dama molto apprezzata dal pubblico a casa potrebbe lasciare il trono Over del dating show di Canale 5.

Trapelano le prime indiscrezioni in merito alla prossima edizione di Uomini e Donne che, si mormora, potrebbe fare i conti con l’inaspettata assenza di Gemma Galgani e di un altro volto storico della trasmissione. Ecco di chi si tratta.

L’estate ha segnato, come ogni anno, l’arrivo delle alte temperature tipiche del periodo e decretato la fine di varie trasmissioni televisive. Tra queste si annovera Uomini e Donne che tornerà a tenere compagnia al pubblico a casa a partire dal prossimo 9 settembre. Le registrazioni, invece, inizieranno a partire dalla fine del mese di agosto.

Un ritorno particolarmente atteso da tantissimi telespettatori, curiosi di vedere chi tenterà di trovare l’amore partecipando al famoso dating show targato Mediaset. Al timone del programma, ovviamente, ci sarà Maria De Filippi. Immancabili, poi, i corteggiatori, tronisti, dame e cavalieri che decideranno di mettersi in gioco con la speranza di trovare la propria anima gemella.

Uomini e donne, addio inaspettato: chi potrebbe lasciare il parterre del Trono over

Tra le trasmissioni più longeve del piccolo schermo nostrano, Uomini e Donne continua ad appassionare molti telespettatori. Quest’ultimi sono curiosi di vedere come si comportano i protagonisti e chi riuscirà finalmente a coronare il sogno d’amore. Tante, d’altronde, sono le coppie nate grazie a questo programma. Alcune continuano a durare nel tempo; mentre altre hanno posto poco dopo la parola fine.

Ma non solo, una coppia potrebbe essere in fase di formazione. Si mormora, infatti, che Gemma Galgani stia continuando a conoscere il cavaliere Pietro al di fuori del programma. Se tra i due dovesse nascere qualcosa, ovviamente, dovrebbero vivere la propria relazione al di fuori dal programma. Oltre a Gemma Galgani, la prossima stagione di Uomini e Donne potrebbe segnare l’addio al programma di un altro volto storico, ovvero Aurora Tropea. Spesso protagonista di alcune discussioni che non sono passate di certo inosservate, stando a quanto riportato su Blasting News, la dama Aurora potrebbe non far più parte del parterre del Trono Over.

Si potrebbe invece assistere al ritorno del trono gay. Ma non solo, anche Ida Platano potrebbe decidere di rimettersi in gioco. Per quanto riguarda il trono classico, invece, potrebbe esserci l’ex fidanzata di un noto ex corteggiatore. Al momento comunque, sottolineiamo, sono solo supposizioni. Non resta che attendere l’inizio delle registrazioni o comunicazioni ufficiali da parte dei diretti interessati per sapere chi parteciperà o meno alla prossima stagione di Uomini e Donne.