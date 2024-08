Antonella Clerici, dopo anni spunta una verità incredibile: c’entra sua figlia Maelle

Dopo anni Antonella Clerici ha voluto rivelare una verità clamorosa. Le sue parole riguardano l’amata figlia Maelle: le sue parole.

L’estate di Antonella Clerici è stata caratterizzata da alti e bassi. L’amata conduttrice Rai è stata operata d’urgenza alle ovaie. Un colpo che lei ha definito uno tsunami subito dopo l’operazione. La showgirl è finita sotto i ferri in una clinica di Roma e in seguito al suo intervento è intervenuto anche Vito Trojano, presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia.

In un’intervista all’Adnkronos, Trojano ha spiegato i dettagli dell’intervento che ha colpito Antonella. Stiamo parlando di un’operazione mini invasiva per via laparoscopica ovvero con delle piccole incisioni. Quel che è certo è che quello delle cisti ovariche è un argomento su cui sensibilizzare. Ora a tornare a parlare ci ha pensato Antonella che ha detto la sua sulla sua amata figlia Maelle.

Antonella Clerici, la rivelazione sulla figlia: nessuno se lo aspettava

Antonella Clerici ha recentemente condiviso un aspetto della vita privata che ha attirato l’attenzione dei media e dei fan. In una delle sue ultime interviste con il magazine Oggi, Clerici ha parlato della crescita della figlia Maelle, rivelando che la giovane di 15 anni è fidanzata con un ragazzo più grande di lei.

Maelle, nata nel 2009 dalla relazione tra Antonella Clerici e il ballerino Eddy Martens, sta attraversando l’adolescenza, una fase della vita che porta con sé nuove sfide e scoperte. Per Antonella, che ha 60 anni, vivere questa fase della vita della figlia è un’esperienza emozionante e ricca di cambiamenti. La conduttrice ha condiviso con entusiasmo i dettagli riguardanti il fidanzato di Maelle, il quale è più grande di lei di quattro anni.

Antonella Clerici ha descritto il fidanzato di Maelle, Stefano, come un ragazzo perbene e sportivo. Con i suoi 19 anni, Stefano è più maturo di Maelle, che ha solo 15 anni. Clerici ha dichiarato di essere felice per la relazione della figlia e ha sottolineato il buon carattere del giovane. “Stefano è carino e non fuma”, ha detto Antonella, aggiungendo che Maelle e Stefano si vogliono bene e hanno un bel rapporto.

Per approfondire la conoscenza e il rapporto con il fidanzato di Maelle, Antonella ha deciso di portare i due ragazzi in vacanza con lei ad Ansedonia, una delle sue località preferite. Questo gesto riflette il desiderio di Clerici di supportare la figlia e di essere coinvolta nella sua vita amorosa in modo positivo e costruttivo. Insomma sembra proprio che la Clerici suocera abbia come unica volontà quella di fare buona impressione sul giovane Stefano, che ha rubato il cuore della sua Maelle.