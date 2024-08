Ferie dei lavoratori part time: attenzione alla normativa aggiornata

Qual è la norma che stabilisce tutto ciò che c’è da sapere per le ferie dei lavoratori part time? Ecco a cosa bisogna prestare attenzione.

Anche i lavoratori part time, proprio come quelli a tempo pieno hanno gli stessi diritti per ciò che riguarda l’accumulo della ferie. Questo è ciò che garantisce la legge attraverso l’articolo 7,comma 2 del D.Lgs. 81/2015, conosciuto anche con il nome di principio di non discriminazione.

In poche parole anche coloro che hanno un contratto di lavoro part time hanno assicurato lo stesso numero di ferie di coloro che lavorano a tempo pieno. Ma vediamo insieme come funzionano nel dettaglio i giorni di vacanza per coloro che rientrano in questa categoria.

Ferie per i lavoratori part time, ecco tutto ciò che c’è da sapere

Ogni dipendente, senza tenere il conto del contratto di lavoro part time o full time, ha diritto a 4 settimane di ferie all’anno.

E’ molto importante che due settimane vengano godute durante l’anno di maturazione e le altre due entro i 18 mesi seguenti all’anno di maturazione. In base a ciò che afferma l’articolo 7 del D.Lgs. 81/20/2015 ogni lavoratore part time deve avere lo stesso trattamento di un lavoratore a tempo pieno.

Si tratta di un’uguaglianza che si estende a diversi aspetti del rapporto di lavoro andando così a garantire che il dipendente part time non abbia un trattamento sfavorevole in situazioni come:

retribuzione oraria;

periodo di prova;

diritto alle ferie;

congedi;

salute e sicurezza sul lavoro;

servizi sociali e formazione professionale aziendale;

diritti sindacali;

permessi retribuiti.

Inoltre la Cassazione ha anche stabilito che questa comparazione si deve basare sull’inquadramento specificato dalle fonti collettive andando a mettere da parte l’utilizzo di criteri alternativi che si allontanano da quelli classici.

Quindi, ai lavoratori che hanno un contratto part time spetta il medesimo periodo di ferie dei lavoratori a tempo pieno. In ogni caso la retribuzione di questo periodo viene riproporzionata basandosi sulle ore lavorative del contratto part time.

Nel caso in cui un dipendente passi da un contratto a tempo pieno a uno parziale, ha comunque il diritto di utilizzare per intero le ferie che aveva maturato fino a quando il contratto non ha subito la modifica. Ciò vuol dire che le ferie sono state accumulate nel periodo di lavoro a tempo pieno, non vengono ridotte o perdute se si passa ad un contratto part time.