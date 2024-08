C’è da stringere i denti ancora un po’: i 3 segni zodiacali che a settembre vedranno meraviglie nella propria vita

Dopo un agosto impervio arriva un settembre fortunato per questi tre segni zodiacali, le stelle non hanno dubbi si tratti di loro.

Il mese di agosto è da poco iniziato ma le stelle sono già pronte a fare pronostici su quello successivo. Dopo un’estate impervia e tormentata, per questi tre segni zodiacali arriva un periodo sereno e ricco di successo.

Se questo agosto Mercurio retrogrado miete vittime un po’ ovunque nell’universo celeste, c’è da dire che a partire da settembre le cose cambieranno vertiginosamente. Complici gli assetti planetari che vedono una favorevole congiunzione per questi tre segni, si aprirà un periodo fatto di fortuna e spensieratezza. Di quali segni dello zodiaco stiamo parlando più nello specifico? Ecco a chi si rivolgono le stelle stavolta.

Oroscopo, previsioni di settembre: i tre segni più fortunati

Plutone e il plenilunio faranno da apripista per una strada fatta di successi. A inizio mese questi segni sentiranno la necessità di attuare cambiamenti e riusciranno nel loro intento. La fortuna per loro è nell’aria, e non potranno fare altro che cavalcare l’onda. Ecco quelli sul podio.