Damiano Carrara presto papà: parto imminente per la moglie Chiara, il video della cameretta è dolcissimo

Damiano Carrara si prepara a diventare papà: il parto della moglie Chiara è alle porte e la cameretta è pronta, un video tenerissimo

L’attesa cresce in casa Carrara: la moglie del noto chef è ormai a ridosso del grande momento! Con il parto previsto per il 22 agosto, la coppia si prepara a dare il benvenuto al loro primo bambino.

I preparativi sono in pieno svolgimento, e i due futuri genitori stanno condividendo ogni passo di questa avventura sui social. Di recente, sono emerse nuove e affascinanti dettagli, tra cui le prime contrazioni che segnano l’inizio del conto alla rovescia verso l’arrivo della piccola. La coppia, visibilmente emozionata, condivide spesso aggiornamenti su Instagram, offrendo ai fan uno sguardo intimo sui preparativi e sulle novità della gravidanza.

Chiara sta per entrare nella sua 38esima settimana di gravidanza e, tramite Instagram, ha condiviso le ultime novità insieme al marito Damiano. “Mi sento bene – ha dichiarato – anche se sono un po’ gonfia, ma mi hanno detto che è normale verso la fine della gravidanza”. Venerdì è prevista una visita di controllo per monitorare il peso e la posizione della bambina, che si trova già nella posizione giusta per il parto. “Le contrazioni sono iniziate – ha spiegato Chiara – ed è un’esperienza nuova per me. Pensavo che dovessi andare subito in ospedale, ma sono solo contrazioni preparatorie. Nonostante ciò, sono sempre pronta con la mia borsa perché temo che il momento possa arrivare in qualsiasi istante”.

Chiara non teme il parto: “Ho sentito tanti racconti, ma credo che ognuno viva l’esperienza a modo suo. Per noi donne, la cosa più importante è affrontare tutto con serenità. Il dolore ci sarà, e ci potrebbero essere momenti difficili, ma alla fine sarà per una causa meravigliosa. Ho già sofferto per vari incidenti e fratture, ma questo dolore è finalizzato a una gioia immensa, e quindi lo affronto con un’altra prospettiva”. Chiara si dice orgogliosa delle scelte fatte per la sua gravidanza, dalla dieta all’attività fisica, fino alla selezione dell’ospedale e dell’intero percorso di preparazione. “Ho cercato di fare tutto nel migliore dei modi, anche per il bene della mia bambina”.

Damiano Carrara e la cameretta della bimba

Recentemente hanno pubblicato un video della cameretta della bambina. Il video, condiviso da Damiano Carrara e Chiara Maggenti, è un vero e proprio concentrato di dolcezza. In pochi secondi, il filmato cattura l’entusiasmo e l’amore con cui la coppia ha allestito la cameretta per il loro imminente arrivo. Ogni angolo della stanza è decorato con cura e attenzione, riflettendo non solo il gusto raffinato di Damiano ma anche la dedizione e il calore di Chiara.

Le immagini mostrano dettagli adorabili e personali: dai colori tenui delle pareti alle piccole decorazioni, alla culla, al fasciatoio, tutto sembra pensato per accogliere la piccola con un abbraccio caloroso. La cameretta della piccola è pronta, ma Damiano ha ancora del lavoro da fare per ottimizzare lo spazio. “La stanza è quasi completata – racconta Chiara – e sono soddisfatta del risultato. Mancano solo alcuni dettagli che aggiungerò gradualmente”.