Ex Amici di nuovo insieme dopo la rottura? Beccati così

Due ex concorrenti di Amici potrebbero aver deciso di tornare a frequentarsi. La segnalazione lascia poco spazio ai dubbi.

I concorrenti dell’ultima edizione di Amici non sono stati dimenticati dai fan. Al contrario, sui profili ufficiali del programma, non si fa altro che parlare di loro. Il reality show gli ha permesso di iniziare a confrontarsi con il mondo dello spettacolo e di raggiungere la notorietà. Oltre dal talento per il ballo e per il canto, però, i fedeli spettatori sono attratti anche dai rapporti nati all’interno della casetta.

Non è insolito, infatti, che i protagonisti sviluppino interessi amorosi. La lunga convivenza, la solidarietà reciproca e gli interessi in comune sono di grande aiuto da questo punto di vista. Di recente, per via di alcune segnalazioni, i fan hanno ricominciato a parlare di un possibile riavvicinamento tra due ex allievi. Ecco che cosa sta succedendo.

Amici, possibile ritorno di fiamma per due ex concorrenti: i fan non contengono l’entusiasmo

I concorrenti di Amici, solitamente, mettono al primo posto il loro percorso artistico. Il programma offre loro la possibilità di accedere a opportunità molto importanti. Di conseguenza, è necessario non sprecare neanche un momento. I sentimenti, tuttavia, neanche in una situazione del genere possono essere ignorati. Durante l’ultima edizione del talent show, due allievi hanno fatto sognare il pubblico.

Si sono avvicinati lentamente, raggiungendo un notevole livello di complicità. Purtroppo, la decisione di provare a costruire qualcosa di romantico ha avuto vita breve. Poco prima del serale, infatti, hanno deciso di mettere fine al rapporto in questione. Ciò ha avuto delle ripercussioni emotive soprattutto sulla ballerina. Si sta parlando di Gaia e di Mida.

A distanza di qualche mese dalla fine della trasmissione, pare che qualcosa stia cambiando. Deianira Marzano, sul suo profilo Instagram, ha condiviso una segnalazione davvero interessante. Sembrerebbe che una mamma di una sua follower li abbia visti insieme: “Mia mamma li ha visti insieme a Finale Ligure, fine settimana scorsa“. È stato precisato che non c’era nessuno insieme a loro: “Non ha fatto foto perché erano troppo vicini e aveva paura che la vedessero, ma comunque erano loro ed erano solo loro due“.

Non si può ancora parlare di un eventuale ritorno di fiamma, però, i due potrebbero aver deciso di darsi una seconda chance. Ciò rappresenterebbe una grande gioia per tutti coloro che li hanno seguiti con grande affetto. È inutile dire che i loro fan sono già entusiasti. La speranza è che dietro a tutto questo ci sia di più di una semplice amicizia.