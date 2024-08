Temptation Island, Martina è rifatta? Spuntano le inedite foto del passato

Dalle foto inedite che stanno girando in rete si può ben vedere se Martina di Temptation island è rifatta o meno. Controlliamole insieme.

Sono passati solo pochi giorni dalla fine del reality show e già i media stanno cercando approfondimenti sui protagonisti del programma. Fra questi, spiccano delle foto inedite di Martina, colei che si è lasciata con Raul e si è avvicinata al tentatore Carlo dopo la fine di Temptation Island. Da queste si può ben vedere se la ragazza di Roma nord abbia utilizzato la chirurgia estetica per poter migliorare il suo aspetto esteriore e ciò sta incuriosendo molti fan del programma.

Intanto, stanno spuntando in rete varie indiscrezioni in merito a lei e a Raul, giacché quest’ultimo si trova a Mykonos in vacanza proprio con i fratelli di lei. Sembra che anche Martina sia in procinto di raggiungerli e proprio per questo motivo Carlo, il tentatore con cui aveva legato, appare essere un po’ innervosito da tale situazione.

Inoltre, sono emerse anche delle immagini che vedono Raul baciare una ragazza, ossia la tentatrice Nicole Belloni. Martina ha commentato su Tik Tok ciò che tutti hanno visto ed è apparsa alquanto stizzita da tale gesto. “Non vedrete mai da parte mia così tanta volgarità” (Tgcom24.mediaset.it), ha detto l’ex fidanzata del ragazzo romano, anche perché i due hanno mostrato in uno scatto un bacio molto spinto. A far incuriosire molto i tantissimi telespettatori che hanno seguito la loro relazione non sono solamente le provocazioni di Raul, ma anche l’aspetto fisico di Martina.

Temptation Island, oltre i fatti avvenuti i fan si concentrano sull’aspetto di Martina

Recentemente, sono emerse sul web alcune istantanee della ragazza, la quale sembra proprio aver utilizzato qualche ritocco di chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto.

A dare la sentenza in merito ad alcuni ritocchi estetici di cui si è avvalsa Martina sono state alcune beauty expert, le quali hanno controllato alcune foto della ragazza scattate nel 2021 e le hanno confrontate con altre più recenti. Secondo loro, l’ex di Raul sarebbe ricorsa alla medicina estetica e alla chirurgia plastica per poter stravolgere talune parti del corpo e del volto.

Oltre al naso e alle labbra rifatte, Martina sembrerebbe aver utilizzato la mastoplastica additiva per poter aumentare il suo seno. Alcuni utenti del web pensano anche che abbia ritoccato lo sguardo con il botox, ma lei non ha mai confermato queste affermazioni sui suoi profili social; almeno per ora.