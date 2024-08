Barbara D’Urso perché è saltata la firma con la Rai: “È finita molto male”

Barbara D’Urso saltata la firma, la conduttrice non approda in Rai. Il motivo pare essere incredibile. Possibile che sia questo?

Chi si aspettava di vedere Barbarella al timone di uno show su una delle reti della televisione ammiraglia della tv pubblica nostrana pare proprio che sia destinato a rimanerci molto male. La professionista del piccolo schermo non sembra destinata a ciò, almeno per il momento. Sembra che dopo l’esclusione da “Pomeriggio Cinque”, per lei le porte della televisione siano ancora chiuse.

Possibile che tutto rimanga così ancora per molto? In tanti credono di no perché la sua assenza a Mediaset è molto sentita dai telespettatori. Rimasta ineguagliabile ancora oggi, nessuno è stato in grado di fare lo stesso share alla conduzione del programma di punta del pomeriggio della prima rete tv del colosso televisivo privato.

Possibile che il manager Pier Silvio Berlusconi sia costretto a fare marcia indietro e a richiamarla? Sono tanti i telespettatori che ci sperano. Intanto, però, si può seguire Barbara D’Urso attraverso i post che pubblica sui suoi social. E poi, imperdibili, sono i video che mette online dove illustra i piatti dell’amica e chef Angelica. Ma perché non è approdata in Rai? Scopriamolo assieme.

Barbara D’Urso: le porta chiuse della tv, il boom online

I suoi fan la adorano e non mancano mai di dimostrarle il loro affetto. Dopo aver appreso in diretta tv di essere stata spodestata dalla conduzione di “Pomeriggio Cinque”, per Barbara D’Urso è iniziata una nuova vita. La donna si è, infatti, concessa in primis una lunga vacanza e poi ha iniziato quello che sembra essere un nuovo progetto lavorativo in proprio.

Scoperta dall’ex Premier Silvio Berlusconi da giovanissima approda a Mediaset dove miete un successo dopo l’altro alla conduzione di show che hanno sempre un alto share. Poi la decisione del nuovo manager Pier Silvio Berlusconi di dare una rinfrescata al palinsesto della sua tv dopo la morte del genitore e quindi l’eliminazione della conduttrice dai palinsesti Mediaset.

Nonostante la delusione evidente, Barbarella non ha mai mollato e si è sempre tenuta in forma. Per lei sembrava che il suo destino fosse in Rai quando misteriosamente tutto si è bloccato all’improvviso. Sembrava, infatti, che i fogli da firmare fossero pronti ma poi c’è stato uno stop immotivato.

Stando alla ricostruzione fatta dal giornale “Il Foglio” che sta circolando online, pare proprio che il fermo sia stato messo da una misteriosa persona per non fare un dispiacere a Pier Silvio Berlusconi. La domanda però a questo punto è una sola: se ciò fosse vero, visto che Barbara D’Urso non interessa a Mediaset perché non permetterle di volare in altri lidi?

Forse per questa professionista del piccolo schermo si pensa a un ritorno alla tv privata dove ha lavorato per anni, magari alla conduzione di un programma di cucina? Con il suo sorriso e la spensieratezza che la caratterizzano e che l’hanno resa popolare, stiamo parlando di un volto noto che ha dimostrato di avere un seguito di consensi e di pubblico molto alto.