Com’è cambiato Gerry Scotti negli anni? Il rarissimo video svela la verità

Emozionante tributo nei confronti di Gerry Scotti che in questo video ha attraversato tutta la sua carriera in un baleno.

Sono passati tanti anni dal giorno in cui Gerry Scotti ha debuttato in televisione e sebbene sia certamente cambiato nell’aspetto, dentro di sé è ancora quello di una volta. Forse proprio il saper essere sempre se stesso è stato quel valore aggiunto che ha permesso al celebre presentatore di diventare uno dei personaggi dello spettacolo più amati di oggi e di ieri.

Il suo vero è nome è Virginio Scotti e pare che ad averlo ribattezzato furono alcuni suoi vecchi compagni di scuola. Le cronache raccontano che il soprannome è nato un po’ come presa in giro ma con il passare del tempo è diventato per lui un vero e proprio marchio di fabbrica. Oggi, grazie soprattutto al popolo del web, è stato ribattezzato ancora come lo Zio Gerry.

Gli anni ottanta sembrano davvero lontani, e forse ormai lo sono, ma grazie al web è possibile riviverli ogni giorno e vedere come apparivano all’epoca i vip più amati di oggi. Sui social ha iniziato a rimbalzare un video a dir poco unico dove si vede il noto presentatore mentre si confronta con una versione di sé del passato. Vederlo così può letteralmente lasciare a bocca spalancata.

Gerry Scotti ad inizio carriera, il video svela com’è cambiato

Grazie all’intelligenza artificiale è ormai possibile rivivere ogni epoca e alcune pagine hanno deciso di sfruttare questa possibilità di far ricongiungere i personaggi dello spettacolo di oggi con una versione più giovane di loro stessi. Proprio come ha fatto la pagina intitolata Lo zio Gerry. In questo video si vede l’attuale Gerry Scotti alle prese con un incredibile viaggio nel tempo. All’epoca aveva circa una trentina d’anni e dopo il periodo in radio si apprestava a diventare un vero e proprio divo del piccolo schermo.

Le sue sono origini umili, la sua famiglia era composta dal papà Mario che faceva l’operaio e da mamma Adriana che si occupava invece principalmente di lui e della casa. Questo non gli ha però negato la possibilità di avere dei sogni e durante il periodo dell’università iniziò ad appassionarli alla radio e più in generale al mondo dell’intrattenimento.

Quello con Radio DeeJay e con il talent scout Claudio Cecchetto è stato un legame fortissimo che negli anni ottanta lo ha portato ad esordire anche in televisione. La sua spigliatezza e il suo ritmo radiofonico hanno impiegato davvero poco tempo a consegnargli lo scettro di re del piccolo schermo. Oggi, dopo oltre 40 anni di carriera, Gerry Scotti è ancora sulla cresta dell’onda.