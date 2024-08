Giorgia, incidente al distributore della benzina: la tragedia è dietro l’angolo

Giorgia incidente dietro l’angolo: l’artista preoccupa i fan. Sembrava un giorno come un altro, e invece…

La compagna di Emanuel Lo ha spaventato tutti i suoi i fan compiendo un gesto davvero incredibile. Immediata la solidarietà di tantissime donne che sui social hanno dichiarato di averlo fatto anche loro almeno una volta. Nessuno però avrebbe mai pensato che ciò potesse succedere anche a Giorgia.

L’artista della musica nostrana e mondiale ha quindi stupito tutti mostrando un lato inedito di sé. Online, infatti, è possibile ammirare il lato semplice dell’artista che come tutti noi ogni giorno si trova a dover affrontare le sfide della vita odierna. Mamma e compagna, anche lei guida e si trova a doversi recare al distributore.

L’accaduto è a dir poco sorprendente. Il video mostra l’andamento dei fatti in modo chiaro e lineare. Per Emanuel Lo la paura deve essere stata tanta. L’errore della cantante poteva infatti costare moltissimo a tutta la sua famiglia. Scopriamo, dunque, che cosa ha fatto l’artista musicale.

Giorgia, errore da evitare: anche lei come le altre donne

Il detto “Donne e motori, gioie e dolori” che molti uomini spesso usano, in questo caso pare che si stesse per realizzare. La cantante infatti è stata ripresa mentre stava per commettere un vero e proprio disastro che sicuramente le sarebbe costato tantissimo. La donna ha quindi mostrato di essere come la maggioranza delle femmine non molto pratica di motori.

Una situazione che, lo ribadiamo, molto probabilmente ha messo in forte apprensione il compagno Emanuel Lo innamoratissimo di lei così come i suoi tanti fan. Il video è stato pubblicato sui social della rivista “Eva Tremila” e in un attimo ha fatto il boom di visualizzazioni.

Abituati a vederla sempre al top, nessuno infatti avrebbe mai potuto pensare che anche lei potesse fare questo errore. Giorgia è stata immortalata al distributore mentre si dispera perché nel serbatoio dell’auto non riesce a far entrare la pompa della benzina. Impossibile quindi fare il pieno. Poi sul video appare la triste verità.

La pompa di benzina non sarebbe rotta e nemmeno il tappo del serbatoio dell’automobile dell’artista. A fare confusione sarebbe stata la stessa cantante. La donna, infatti, avrebbe cercato di far entrare nel suo serbatoio la pompa della benzina super mentre il suo veicolo andrebbe a diesel.

Ecco svelato l’arcano che poteva costarle molto caro in quanto se Giorgia fosse riuscita a fare il pieno di benzina il suo motore si sarebbe ingrippato dopo pochi minuti dall’accensione potendo anche causarle un incidente.