Il Paradiso delle Signore 9, Tancredi scopre la verità su Marta: così si vendicherà di Vittorio

Arrivano i primi spoiler sulla nona stagione de Il Paradiso delle Signore: Tancredi scopre la verità su Marta e si vendica

Il Paradiso delle Signore è senza ombra di dubbio una delle soap italiane più amate dal pubblico del nostro Paese. La soap, trasmessa su Rai1 a partire dal 2015 e tuttora in corso, è vagamente ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola, ma è ambientata a Milano tra gli anni cinquanta e sessanta, dove esistette davvero un negozio chiamato “Paradiso delle signore”.

Le prime due stagioni sono state strutturate come serie tv a cadenza settimanale mentre, a partire dalla terza stagione, in onda dal 2018, Il Paradiso delle Signore è diventato una vera e propria soap opera, trasmessa nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì alle 16. L’ottava stagione della soap è andata in vacanza lo scorso 4 maggio e ora i fan dovranno aspettare il 9 settembre per vedere nuovamente in televisione i loro personaggi preferiti.

Il Paradiso delle Signore: Tancredi smaschera Marta e si vendica

La nona stagione de Il Paradiso delle signore promette emozioni forti e colpi di scena. Dopo la rocambolesca fuga di Vittorio Conti e Matilde Frigerio, la situazione a Milano è destinata a complicarsi ulteriormente. Ferito nell’orgoglio e determinato a vendicarsi, Tancredi di Sant’Erasmo è pronto a tutto pur di far pagare a Marta Guarnieri il suo tradimento. Scoperto il ruolo della cugina nell’aiutare Vittorio e Matilde a fuggire, il conte metterà in atto un piano diabolico per farla soffrire.

Marta, coinvolta in una spirale di eventi che non aveva previsto, si troverà a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni. La vendetta di Tancredi la metterà a dura prova, costringendola a lottare per proteggere se stessa e i suoi cari. Ma non è tutto. Sembra che Vittorio Conti farà un breve ritorno a Milano.

Il motivo del suo ritorno è ancora avvolto nel mistero, ma è certo che la sua presenza sconvolgerà gli equilibri già precari. Dovrà nascondersi da Tancredi? Cercherà un confronto con la sua ex moglie? Le sue risposte potrebbero cambiare il corso degli eventi o invece non portare a nulla di particolare?

Quello che sappiamo dai pochi spoiler resi noti, la nona stagione de Il Paradiso delle signore si preannuncia ricca di colpi di scena. Amore, tradimenti, vendette e ritorni inaspettati terranno incollati allo schermo i telespettatori. Non ci resta che attendere il 9 settembre per scoprire come si evolveranno le vicende dei nostri amati personaggi.