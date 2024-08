Iva Zanicchi rompe il silenzio dopo la morte del marito Fausto, il messaggio commovente: “Grazie di tutto”

Iva Zanicchi messaggio commovente che arriva dritto al cuore. Ecco la risposta della cantante dopo la morte del marito Fausto.

All’indomani del funerale dell’uomo che è stato al suo fianco per quasi 40 anni, l’Aquila di Ligonchio pubblica online un commento da brividi. Una simile perdita anche se aspettata e temuta è per lei, come per chiunque abbia avuto la fortuna di avere un simile legame, davvero molto forte.

La sua liaison, infatti, con il produttore discografico era forte e intensa come tutti quelli che li hanno conosciuti e visti assieme possono testimoniare. L’artista della musica si è quindi mostrata ai fan per cercare di tranquillizzarli e al contempo ha rivelato una grande verità troppo spesso ultimamente da tutti sottovalutata.

Con poche e semplici parole, la moglie in lutto ha ancora una volta stupito tutti quanti. Stiamo infatti parlando di una delle cinque cantanti degli anni sessanta e settanta del secolo scorso che è da sempre sulle ali del successo. La sua è stata una vita ricca di esperienze che hanno spaziato in vari campi giungendo persino anche all’ambito politico. Che cosa ha dunque detto la grande Iva? Scopriamolo assieme

Iva Zanicchi vedova, messaggio importante: le sue parole

Lapidaria e sintetica, la cantante che ha fatto la storia della musica nostrana e ha lasciato il segno anche nel panorama mondiale, oggi sorprende tutti quanti con un paio di frasi che lasciano il segno in ognuno di noi. La donna è appena reduce da un grande lutto ma non per questo manca di mostrare rispetto verso amici e fan.

E il suo profilo social viene immediatamente preso d’assalto da chi le vuole bene e la stima. L’artista ha postato alcune semplici parole di ringraziamento verso coloro che le sono stati vicini in questo momento così difficile mostrandole tutto il loro affetto. Le loro parole per Iva sarebbero state di grande conforto.

La vedova ringrazia per tre volte tutti quanti e conclude il suo post un “Vi voglio bene” che fa sperare molti in un suo ritorno sulle scene non appena se la sentirà. E chissà che proprio in questo momento di dolore possa riuscire a trovare nella musica la forza per rialzarsi da un simile lutto e regalarci un nuovo successo indimenticabile come solo lei sa fare.

Ricordiamo, infatti, che Iva Zanicchi ancora oggi è la cantante donna che detiene il maggior numero di vittorie al Festival della Canzone Italiana di Sanremo. È salita sul podio più alto della kermesse per tre volte: nel 1974 con “Cia cara come stai?, nel 1969 assieme a Bobby Solo con il brano “Zingara”, nel 1967 con “Non pensare a me”.