Smetti subito di cercare quest’app su Google: il tuo conto in banca è a serio rischio

Se continuerai a cercare quest’applicazione potresti rischiare grosso: smetti di farlo immediatamente. Di quale stiamo parlando?

Abbiamo imparato a fare attenzione su Internet. Molti siti web sono affidabili e sicuri, mentre altri potrebbero metterci in grossi guai. Per questa ragione è importante evitare di scaricare dei file poco sicuri, gli stessi che potrebbero rivelarsi dei malware assai pericolosi. Esattamente come una applicazione che, di recente, sta facendo la sua comparsa su milioni di dispositivi elettronici.

Il virus in questione prende il nome di DeerStealer, e non è così facile da identificare purtroppo. Questo perché si manifesta tramite Google Authenticator, in particolar modo con brand e loghi rassicuranti. Di conseguenza hanno avviato una vera e propria campagna pubblicitaria su Google, in maniera tale che quando un utente cerca la voce “Google Authenticator”, esca esattamente questo annuncio.

Google Authenticator, se scarichi l’app installerai un virus: fai attenzione

Lo sponsor in questione, però, è tutto tranne che firmato Google. Si tratta niente meno che di un annuncio fasullo creato apposta dagli hacker, con lo scopo preciso di trarre in inganno gli utenti. E dal momento che questa idea sta funzionando, moltissimi dispositivi elettronici sono attualmente in pericolo. Scaricare l’applicazione che viene fornita diventa pericoloso, in quanto DeerStealer agisce per un singolo obiettivo.

Lo scopo è quello di sottrarre quante più informazioni possibili agli utenti, esattamente come farebbe un malware comune. Così facendo, gli hacker, entrano in possesso dei codici di accesso degli account privati della vittima. Fra questi possiamo trovare quello bancario, cioè il profilo più importante da rubare. C’è il rischio che perfino l’identità dell’utente venga messa in pericolo, poiché gli hacker potrebbero rubare info personali e riutilizzarle.

L’unico modo che si conosce per evitare quest’applicazione fasulla è fare attenzione. Google fornisce le proprie applicazioni in automatico, evitando che l’utente vada a cercarle di proposito. Inoltre è altrettanto importante controllare il dominio, cioè l’URL, in quanto potrebbe contenere delle info particolari. Per esempio delle lettere messe in maniera strana, oppure delle parole che non dovrebbero esserci.

In altre parole non bisogna mai abbassare la guardia, nonostante ci si trovi su un sito (apparentemente) di Google. Per ora non ci sono altre informazioni su questo tipo di malware, ma è sempre importante informarsi prima di scaricare qualcosa. Soprattutto se la propria privacy, o il dispositivo su cui viene creata, viene messa in pericolo.