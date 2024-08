Monica Setta cambia look prima della stagione Rai: com’è diventata

La trasformazione totale per Monica Setta: ecco il suo nuovo look prima di una nuova stagione in Rai, il vero cambiamento della donna.

Un nuovo look speciale per la conduttrice televisiva Rai che è cambiata completamente rispetto a qualche anno fa. Ecco la sua trasformazione da urlo in vista della prossima stagione televisiva: ore di relax durante i festeggiamenti anche dei suoi primi 60 anni.

Una carriera ricca di successi in tv per Monica Setta. Dopo la laurea in Filosofia, è diventata una giornalista per poi sbarcare in Rai alla conduzione di Uno Mattina in famiglia. Per quanto riguarda la sua vita privata è stata sposata con il giornalista Giuliano Torlontano, ma poi hanno divorziato nel 2011: la figlia Gaia ha ormai circa trent’anni. Nella sua lunga carriera ha scritto anche diversi libri, ma ha dovuto superare anche i problemi di salute a causa della diverticolite.

Tutto è tornato alla normalità, ma anche esteticamente è cambiata davvero tanto rispetto agli ultimi anni. Da pochi giorni ha compiuto 60 anni mettendo in luce tutta la sua bellezza.

Monica Setta, il cambiamento totale: ecco com’è diventata oggi

Una serata davvero emozionante senza badare a spese per la celebre conduttrice tv Rai. Nel corso degli anni i telespettatori l’hanno sempre più amata per i suoi modi di fare: ecco come sta ora in gran forma, vediamo i dettagli.

Un’acconciatura da urlo per la Setta che continuerà ad essere protagonista in tv sui canali Rai in ottica futura. Ecco com’è diventata oggi con una voglia incredibile di vivere i suoi giorni col sorriso stampato sulle labbra. Festeggiamenti da urlo per il suo compleanno senza badare a spese per la donna, considerata tra le conduttrici più amate dagli italiani.

A settembre tornerà più carica tra tv e radio con cinque programmi a partire dai consolidati Generazione Z e Unomattina in Famiglia. Ci sarà anche il format di Storie di Donne al bivio che, come svelato ai microfoni de La Repubblica, sarà composto da 4 puntate in prima serata: 27 agosto, 9 settembre, 27 dicembre e 3 gennaio. Durante il suo programma ci saranno tanti ospiti illustri come Asia Argento, Nunzia De Girolamo, Roberta Capua, Monica Leofreddi e Valeria Marini.

Il suo fascino è rimasto intatto anche col passare degli anni: ora all’età di 60 anni la Setta non intende fermarsi per essere ancora protagonista sul piccolo schermo.