Re Carlo e Harry, colpo di scena: drastica decisione che sconvolge tutti

Re Carlo ha preso una decisione da cui non tornerà indietro: Harry avrà davvero vita difficile d’ora in poi.

La storia personale di Carlo d’Inghilterra non è stata semplice. Il primogenito della Regina Elisabetta e del Principe Filippo, infatti, ha avuto un’infanzia difficile e solitaria che lo ha portato oggi a essere un padre e un nonno particolarmente premuroso.

Carlo ha anche dovuto combattere per anni con i sensi di colpa legati al drammatico fallimento del matrimonio con Diana e alla tragica morte di lei. Il Re si è sempre sentito in difetto nei confronti dei propri figli perché non è riuscito a proteggerli dall’aggressività e dall’intrusività della stampa. Soprattutto nel periodo successivo alla morte di Diana, infatti, William e Harry sono sempre stati al centro del gossip, con la stampa britannica che seguiva letteralmente ogni passo dei giovani principi.

Soprattutto negli ultimi anni, il senso di colpa di Carlo ha portato il Re a essere particolarmente tenero con Harry, al quale ha sempre voluto lasciare aperte tutte le porte possibili allo scopo di ottenere il suo riavvicinamento alla famiglia. Sembra anche che il Re sia molto addolorato di non poter passare del tempo con i nipoti Archie e Lilibet che, in pratica, non conoscono il nonno né il resto della famiglia paterna.

La dolorosa (ma irrevocabile) decisione di Carlo su Harry

Nonostante il grande affetto che nutre nei confronti di suo figlio e del senso di colpa che ha avvelenato i suoi anni più recenti, Carlo si è visto dolorosamente costretto a tagliare tutti i ponti con Harry. Il Re non ha quindi potuto far altro che cedere alle pressioni di William e di Camilla, i quali lo hanno sempre implorato di usare grande fermezza nei confronti di Harry e di non perdonare continuamente le sue scorrettezze.

Secondo voci accreditate oggi il Re non ha più alcun contatto con il figlio Harry e avrebbe anche deciso di non rispondere più a nessuna delle sue chiamate. Il Principe aveva chiamato il padre dopo che il Re aveva reso pubblica la sua diagnosi di cancro, addirittura precipitandosi a Londra senza preavviso pur di passare un po’ di tempo con lui. Subito dopo Harry dichiarò alla stampa che sperava di riavvicinarsi alla famiglia in un momento così delicato come quello della malattia del padre, ma pare che le successive comunicazioni tra padre e figlio siano state di tutt’altro tono.

Dal momento che le telefonate con Harry finiscono sempre su argomenti spiacevoli, come beghe legali e pretese economiche da parte di Harry, il Re avrebbe deciso di fare a meno di questo stress, tagliando definitivamente i contatti con il figlio, esattamente come ha da tempo fatto William.