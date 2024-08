“Hanno preso tutti in giro, altro che rottura”: clamoroso retroscena su Temptation Island

Temptation Island 2024, clamoroso retroscena su una ex coppia: “Hanno preso tutto in giro, altro che rottura…”. Le condanne social.

In attesa del debutto di una nuova edizione di Temptation Island che è in programma in autunno, i tantissimi fan del format stanno seguendo le vicende delle coppie di fidanzati che si sono detti addio al falò dell’ultima edizione. Fidanzati e anche i single che si sono distinti hanno conquistato like rendendoli decisamente popolari in rete. In molti sono convinti che qualche ex protagonista dei due villaggi possa approdare a Uomini e Donne sia in veste di corteggiatore che di tronista.

Le coppie che hanno partecipato a Temptation Island 2024 hanno riscosso un certo successo mediatico. Hanno deciso di mettere sotto esame il loro rapporto e questo li ha portati a conoscere aspetti personali l’uno dell’altra. C’è chi ha ceduto all’attenzione degli affascinanti single e ha scelto di lasciare il programma non con la propria compagna. Tra i fidanzati che hanno riscosso maggiore successo ci sono Siria e Matteo, ma anche Tony e Jenny.

Queste due coppie hanno scelto di dare una seconda possibilità al loro amore. Diversamente da Gaia e Luca e Martina e Raul, ma anche Vittoria e Alex e Christian e Ludovica si sono lasciati. C’è tuttavia una coppia che ha allertato i telespettatori più degli altri e che in modo decisamente colorito si è detta addio, o così sembra. Lino e Alessia si sono lasciati al falò di confronto finale. Dopo quello che la fidanzata ha visto nei vari falò settimanali, poteva prendere solo una decisione. Lino ha chiesto anche un secondo incontro, ma alla fine i due hanno lasciato il villaggio da single.

Lino e Alessia non si sono mai lasciati?

I dubbi sulla possibilità che Lino e Alessia non si siano mai lasciati sono emersi sin da subito. In molti sostengono che i due abbiano partecipato a Temptation Island solo per ottenere maggiore visibilità. Nonostante la lite social dei giorni scorsi, dove Lino accusato l’ex di aver finto con lui, e Alessia ha ribadito di non essere mai stata felice e serena, i due sono oggi accusati di non essersi detti addio.

Non a caso nei giorni scorsi sono stati paparazzati nello stesso locale. I due sono apparsi in alcune storie dov’è palese che si trovino nello stesso posto. Numerose inoltre le segnalazioni che sostengono che Lino e Alessio si sono rivisti. Non è noto se siano arrivati all’evento insieme o se è stato solo un incontro fortuito.

Tuttavia i dubbi sulla sincerità dell’ex coppia sono più che legittimi. Sicuramente nei prossimi giorni Lino e Alessia faranno chiarezza sul presunto incontro. Sui loro rispettivi profili chiariranno le loro posizioni, probabilmente ribadendo che la loro relazione è giunta al capolinea. O no?