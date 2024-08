Beautiful, arriva la ‘nuova’ Taylor: spuntano le foto dell’attrice in versione ‘acqua e sapone’ (senza trucco)

Importanti novità in arrivo da Beautiful dove si assisterà, nel corso delle prossime puntate, all’ingresso di una nuova attrice che vestirà i panni di Taylor.

Spuntano le foto in versione acqua e sapone dell’attrice che d’ora in poi presterà il suo volto alla mamma di Steffy Forrester nella nota soap di origine statunitense. Fan increduli!

Serie televisiva statunitense che, ormai da molti anni a questa parte, tiene incollati davanti allo schermo tanti telespettatori, Beautiful continua a stupire tutti quanti con i suoi innumerevoli colpi di scena. Ne è un chiaro esempio il personaggio di Taylor che, dopo essere all’apparenza morta, è tornata dapprima nelle vesti di un fantasma e in seguito finalmente in carne ed ossa.

Proprio Taylor, in base agli spoiler, sarà protagonista di diverse scene movimentate nel corso delle quali la vedremo ad esempio litigare in modo abbastanza veemente con Brooke. Ad un certo punto, però, Taylor sarà assente dalla scene. Stando alle ultime indiscrezioni in merito, infatti, Taylor, interpretata da Krista Allen, lascerà improvvisamente Beautiful. In seguito il suo personaggio tornerà nuovamente in scena, ma con un nuovo volto, ovvero quello di Rebecca Budig.

Beautiful, la foto della “nuova” Taylor senza trucco lascia tutti di stucco: fan increduli

Beautiful, quindi, stupirà tutti quanti con l’ennesimo recast dell’apprezzato e storico personaggio. Dopo essere stato interpretato dal 1990 al 2019 da Hunter Tylo e per due anni da Krista Allen; d’ora in poi a prestare il volto alla mamma di Steffy Forrester sarà appunto Rebecca Buding. Quest’ultima è già nota al grande pubblico per aver recitato in altre soap di successo come General Hospital, Sentieri e La valle dei pini.

Vestire i panni della psichiatra Hayes rappresenta un’importante novità per la Buding che ha comunque fatto sapere di avere molto rispetto per la terapia. Nel corso di un’intervista rilasciata a People ha infatti affermato: “Amo la terapia, ho fatto terapia per anni, il che è un po’ diverso dalla psichiatria, ovviamente”. Per poi aggiungere: “Sono stata in contatto con abbastanza professionisti della salute mentale… solo per farmi un’idea di come sono”.

Un ingresso, quello nel cast di Beautiful, che non è passato di certo inosservato ai tantissimi fan della serie televisiva. Molti di questi, infatti, hanno già iniziato a seguire l’attrice sui social. Proprio attraverso il suo account Instagram Rebecca Buding ha pubblicato una serie di scatti inerenti le sue vacanze estive che hanno lasciato tutti di stucco. Senza nemmeno un filo di trucco, si è mostrata in tutta la sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rebecca Budig (@rbjobud)

Una versione acqua e sapone della nuova Taylor che è stata particolarmente apprezzata dai tanti follower che non hanno potuto fare a meno di riempirla di messaggi carichi di affetto e complimenti. Alcuni utenti, ad esempio, hanno scritto: “Adoro tutte queste foto. La terza è la mia preferita. Goditi ogni momento”, oppure “Adorabile come sempre! Spero sia un’estate rilassante per te. Però mi manchi sul mio schermo”.