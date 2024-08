Meglio la carta di credito o la prepagata? Qual è la differenza e quale conviene in base alle esigenze

È meglio usare una carta di credito o una prepagata? In questo articolo vediamo le differenze tra le due carte e quale conviene di più.

Al giorno d’oggi la quasi totalità degli italiani possiede una carta di credito o una carta prepagata su cui farsi accreditare lo stipendio. Dal 2016, infatti, il governo Renzi ha voluto che i pagamenti degli stipendi fossero effettuati con metodi di pagamento tracciabile per cui avere un conto in banca con carta di credito o una prepagata sono diventati una vera e propria priorità.

In molti pensano che la carta di credito o bancomat e la carta prepagata siano più o meno la stessa cosa ma, in realtà, tra le due carte ci sono tantissime differenze. In questo articolo vedremo qual è la differenza tra le due e quale è la più adatta alle vostre esigenze.

Carta di credito o carta prepagata? Ecco quale conviene avere

La carta di credito o bancomat è associata ad un conto corrente bancario per cui è rilasciata dagli istituti di credito. Quando facciamo un acquisto con la carta di credito, in realtà stiamo chiedendo un vero e proprio prestito alla banca e, a fine mese, riceveremo un estratto conto con l’importo totale da restituire. Possiamo scegliere di pagare tutto subito o di rateizzare l’importo.

Una carta di credito è vantaggiosa perché si possono fare acquisti anche se non si ha denaro disponibile sul conto e, solitamente, si hanno anche protezioni aggiuntive in caso di furto o danneggiamento dei beni acquistati. Tra gli svantaggi della carta di credito c’è invece il rischio indebitamento perché, se non si paga l’intero importo alla scadenza bisognerà pagare degli interessi e potresti trovarti in difficoltà finanziarie.

A differenza di una carta di credito la carta prepagata è come un portafoglio elettronico: si può caricare una somma di denaro e spendere solo quella. Questo significa che, quando i soldi finiscono, non si può più spendere. Proprio come la carta di credito, anche la carta prepagata ha dei vantaggi e degli svantaggi.

Tra i vantaggi c’è quello che si possono monitorare facilmente le spese e evitare di spendere più di quanto hai previsto e che, in caso di furto o smarrimento, si perderà solo il denaro che hai caricato sulla carta. Tra gli svantaggi c’è la flessibilità limitata poiché si può spendere solo il denaro che hai caricato; inoltre alcune carte prepagate prevedono delle commissioni per il ricarico o per il prelievo di contante.

E quindi è meglio scegliere una carta di credito o una prepagata? La scelta tra una carta di credito e una prepagata dipende dello stile di vita e dalle esigenze finanziarie. Se siete disciplinati e volete avere un controllo stretto sulle tue spese, la carta prepagata potrebbe essere la scelta migliore. Se invece avete bisogno di maggiore flessibilità e apprezzi i vantaggi dei programmi fedeltà, la carta di credito potrebbe essere più adatta a voi.