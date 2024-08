Non aspettarti mai una bugia da loro: sono i segni zodiacali più onesti e leali

Ci sono persone naturalmente portate per essere leali e sincere e molto dipende dal loro segno zodiacale, che odia le bugie.

Il valore dell’onestà è ormai una moneta piuttosto rara nella società attuale. Per fortuna però ci sono ancora persone che non possono fare a meno di essere oneste e di comportarsi in maniera leale nei confronti dei loro amici e del prossimo in generale.

Molto dipende certamente dalle loro scelte morali, ma la loro indole è profondamente influenzata anche dalle stelle. Alcuni segni zodiacali, infatti, tendono a essere sinceri sempre e comunque, a prescindere dalla situazione in cui si trovano e dalla persona che avranno di fronte.

I segni zodiacali più leali e onesti

CAPRICORNO – I nati sotto il segno del Capricorno credono fermamente nella legge, nell’ordine e nell’onestà. Sono naturalmente portati a rispettare tutte le regole e mantengono sempre le promesse, anche a costo di grandi sacrifici. Per questo motivo il Capricorno è senza dubbio uno dei segni più onesti dello zodiaco anche se c’è un risvolto della medaglia: è davvero poco elastico e poco tollerante nei confronti di coloro che, per un qualsiasi motivo, non riescono a essere alla sua altezza. In particolare, detestano coloro che mentono o vengono meno alla parola data pur di non prendersi responsabilità scomode.

BILANCIA – I nati della Bilancia credono fermamente nell’equilibrio universale. Ritengono che la lealtà, l’onestà e la gentilezza siano le chiavi per assicurarsi una vita felice e un futuro migliore. Dedicano grande attenzione alla coltivazione dei rapporti d’amicizia e credono in maniera molto ferma nella verità e nell’onestà che tra due amici dovrebbero esserci sempre. Sono dotati anche di una grande capacità comunicativa e di una buona empatia. Per questo motivo sono dei mediatori perfetti e riescono a far riappacificare anche persone che hanno litigato ferocemente.

ACQUARIO – I nati sotto il segno dell’Acquario sono estremamente onesti quando si tratta di esprimere le proprie idee e le proprie convinzioni. Sono anche molto coerenti, quindi rimangono delle proprie idee anche quando si trovano a combattere contro molte persone che la pensano in maniera diversa. Estremamente leali in amicizia, sono disposti a sostenere sempre i propri amici, anche nei momenti più difficili e complessi della loro vita. Ovviamente, comportandosi in maniera così ineccepibile, gli Acquario vogliono essere ripagati con la stessa lealtà e con la stessa onestà: tendono ad allontanarsi molto velocemente da coloro che non sono all’altezza del loro ideale di amicizia.