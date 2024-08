Apparire più giovani di quel che si è: con queste 4 regole nutrizionali tutti mi danno tutti 10 anni in meno

Le 4 regole fondamentali per sembrare più giovani: se si seguono il risultato è davvero sorprendente, è facile dimostrare meno anni.

Combattere l’avanzare dell’età e con esso i segni che il tempo lascia sul corpo interessa moltissime persone. Si va a caccia di cure e trattamenti anti-age per sembrare più giovani e dimostrare qualche anno in meno.

Quando si riceve un complimento circa l’età che si dimostra ed è di molto inferiore a quella reale è una soddisfazione enorme, qualcosa che dà un grande senso di appagamento. Mantenersi giovani e apparire freschi e tonici, energici e con la pelle elastica è un buon obiettivo da raggiungere.

Per farlo però bisogna agire in tempo, prima che sia troppo tardi. Prevenire la formazione delle rughe infatti è più importante che cercare poi di attenuarle a fatica. Ad ogni età però si può cercare di apparire più giovani, anche 10 anni in meno. Ci sono alcune regole, ben 4, essenziali a questo scopo, da conoscere e mettere in pratica.

Apparire più giovani con 4 regole importanti che fanno miracoli

Per mantenere un fisico e una pelle giovani si parte dall’alimentazione. Gli esperti sostengono che è necessario prediligere un regime alimentare prevalentemente a base vegetale.

Che mangiare frutta e verdura faccia bene alla salute è risaputo: di conseguenza aiuta anche a mantenersi giovani. Niente cibi processati, poca carne rossa e pochissimi zuccheri sono le indicazioni fondamentali per un’alimentazione anti-age.

Bisogna fare scorta di antiossidanti, le sostanze che contrastano il processo ossidativo delle cellule causato dall’azione dei radicali liberi e si trovano in moltissimi vegetali. Ma aiutano molto anche gli Omega 3 contenuti nel pesce grasso e in alimenti come l’avocado.

Mangiar bene prevede anche un pranzo più abbondante della cena, come seconda regola fondamentale. È la classica regola sintetizzata nella famosa frase “colazione da re, pranzo da principi e cena da poveri“. È in questo modo che fa bene mangiare per assicurare al corpo un corretto funzionamento metabolico.

La terza regola poi, riguarda la riduzione periodica dell’apporto calorico. Di tanto in tanto bisogna fare una dieta dimagrante. Non deve essere drastica e non si deve perdere molto peso se non è necessario, ma agire prevalentemente sulla depurazione dalle tossine.

Una dieta detox quindi, che purifichi profondamente l’organismo dalle sostanze nocive. Questa disintossicazione favorisce una rigenerazione cellulare che ha come conseguenza quella di farci sembrare più giovani o di mantenerci tali tanto da dimostrare anche 10 anni in meno.

Periodicamente si può intervenire anche con la strategia compresa nella quarta regola ovvero quella del digiuno intermittente. Si tratta di digiunare per 16 ore nel corso della giornata mangiando solamente dalle ore 11 alle ore 19.

Generalmente i nutrizionisti considerano che un’astinenza dal cibo per essere salutare non deve oltrepassare le 12 ore. Secondo le teorie del dottor Roizen il digiuno di 16 ore sarebbe da preferire. Questo dovrebbe avvenire solo periodicamente. La teoria del digiuno a intermittenza però non trova parere unanime nella comunità scientifica ed è da indagare a fondo per capire se effettivamente può essere benefica.