Questa colazione è la mia preferita, pochi zuccheri e mi fa dimagrire: sana e veloce

La colazione a dieta dev’essere triste e monotona? Assolutamente no: ecco la ricetta dolce per una colazione fit.

Come ormai sappiamo benissimo la colazione è il pasto più importante della giornata, che ci fornisce l’energia necessaria ad alimentare lo sprint iniziale della giornata. La tradizione gastronomica italiana prevede una colazione dolce, o anche molto dolce, con il consumo di prodotti da forno anche farciti, latte, e zucchero.

Ovviamente a dieta non si può consumare la classica colazione da bar: è necessario optare per alimenti più sani dal punto di vista nutrizionale, con un apporto calorico inferiore e soprattutto più equilibrati per quanto riguarda le proporzioni tra carboidrati, proteine e zuccheri.

La colazione a dieta ha infatti il compito di fornire energie evitando il picco glicemico, che paradossalmente abbassa il livello energetico, facendoci sentire più stanchi e sonnolenti anziché attivi e pieni di energie. Inoltre la colazione dovrebbe saziare a lungo, permettendoci di arrivare al pranzo senza concederci spuntini o altri tipi di sgarro prima di sedere nuovamente a tavola.

Questo però non significa che si debba optare unicamente per colazioni tristi a base di latte scremato e fette biscottate!

La ricetta della cheescake fit perfetta a colazione

Tra gli alimenti più frequentemente presenti in una dieta ipocalorica incontriamo le fette biscottate e lo yogurt greco, che si preferisce solitamente allo yogurt classico per il suo alto contenuto proteico. A partire da questi due ingredienti si può creare una ricetta semplicissima, senza cottura e perfetta per la colazione.

Gli ingredienti per la cheesecake fit sono:

4 fette biscottate integrali

2 cucchiai di latte

150 g di yogurt greco

1 cucchiaino di miele

3 cucchiai di semi di chia

cacao amaro

Per preparare questa leggerissima cheesecake bisognerà munirsi di un coppapasta, cioè di una formina rotonda e abbastanza alta in cui assemblare il nostro piccolo dolce.

Per iniziare bisognerà sbriciolare le fette biscottate e bagnarle con il latte, aggiungendo mezzo cucchiaino di miele. Si dovrà distribuire il composto sul fondo dello stampino, aiutandosi con un cucchiaio per creare uno strato compatto e soprattutto omogeneo.

A questo punto bisognerà preparare la crema: basterà mescolare yogurt, chia e il resto del miele, quindi formare lo strato cremoso al di sopra del fondo di biscotti. Per creare il topping basterà mescolare il cacao con poca acqua fino a ottenere una crema liscia e senza grumi da versare sulla crema.

La cheesecake fit andrà messa in frigo per almeno un’ora prima di essere consumata, e il consiglio è di prepararla la sera per averla a disposizione la mattina successiva.